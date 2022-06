Esportes

A turma da equipe de Veteranos do Rui Barbosa que recentemente sagrou-se campeã do Campeonato de Veteranos organizado pela Lafa, realiza domingo, dia 26, a festa de colocação de faixas aos atletas e dirigentes que estavam envolvidos com a equipe. O momento solene está marcado para às 10 horas, com a participação da equipe do Amigos do Roque de Lajeado e do Time das Estrelas. Ao meio-dia a confraternização será centralizada na sede do Rui Barbosa, onde será servido churrasco.

Por daiane