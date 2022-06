Câmara de Vereadores

Oito projetos de autoria do Poder Executivo, um do Legislativo e um anteprojeto foram a votação na sessão ordinária de 15 de junho, da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio.

Um projeto teve pedido de vistas do vereador Rodrigo Kreutz (MDB). A matéria propõe a participação do município no Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí (CIS/CAÍ). Aprovado, em regime de urgência e com emenda legislativa da bancada do MDB, projeto para reparar danos em um talude na propriedade de Clenilda Gomes, localizada na rua Vereador Cláudio Kerbes, bairro Medianeira, na divisa com a Neugebauer, limitado em até R$ 150 mil.

Conforme averiguação trazida pela empresa, a variação do talude de forma vertical de 2 a 4,70 metros de altura desestabilizou o solo tendo, inclusive, já ocorrido dois desmoronamentos de material, o que demonstra a fragilidade, preocupando a sustentabilidade de parte do pavilhão, em especial aos pilares de sustentação 9 e 10 da Neugebauer.

Governistas trouxeram a informação de que uma obra realizada em 2017 pelas máquinas da prefeitura pode ter motivado a instabilidade do solo no local, e que as responsabilidades dos contratantes ou na prestação de serviços, deveriam ser apuradas. Oposicionistas sustentaram que a própria ação do tempo, falta de proteção, ou outras intervenções podem ter colaborado para a desestabilização do solo, assim como não existe uma orientação técnica específica em intervenções feitas nos serviços de máquinas, e que a emenda assegura que ninguém seja culpado de forma antecipada. A emenda Legislativa foi aprovada com cinco votos contrários, todos da situação.

Outra matéria bastante discutida foi a exceção ao Plano Diretor, para aprovar projeto de edificação de 13 andares situada na rua Dr. João Carlos Machado, Centro, de propriedade de VGF Incorporadora Ltda. Nelson Paulo Backes (PDT) salientou que esta lei abre exceção a uma lei maior. Que isto interfere em toda situação de construção do município. “A Administração deve estudar o Plano Diretor e notificar para todos os empreendedores, assim como outras alterações necessárias”. A vereadora Alessandra Brod (PP) concordou com Backes e lembrou que o Plano Diretor foi aprovado a “toque de caixa”, sendo preciso haver uma revisão. Rodrigo Kreutz (MDB) também se disse favorável ao projeto, mas que não é nenhum absurdo votar uma exceção, a exemplo de outras anteriores. Vanderlei Majolo (PP) disse que nunca será possível fechar o Plano Diretor, mesmo havendo uma revisão constante. Gilmar Ost (PP) endossou as palavras de Majolo, destacando que outro projeto na casa irá abrir exceção para autorizar a pavimentação com um tipo de pedras de concreto, que seria melhor que o Pav-S. Roque Haas, o Rocha (PP) destacou a grandeza da matéria, abrindo caminho para demais pessoas que futuramente tenham um projeto desta natureza. Marcelo Schneider (MDB) disse que houve audiências públicas quanto ao Plano Diretor e lamentou que Alessandra não participou.

Na discussão da implantação do Programa Arroio do Meio + Sustentável que autoriza a concessão de descontos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a título de incentivo ambiental, Marcelo Schneider fez um lembrete da necessidade de inclusão dos contribuintes menos favorecidos e moradores de APPs.

Também foi aprovada a exceção nos tipos de pavimentos autorizados na lei Parcelamento do Solo Urbano, permitindo o uso de concreto na rua do Umbu no loteamento Ari Saling II; a pavimentação com pedras regulares de basalto, mediante Contribuição de Melhoria em 17 vias na Barra do Forqueta, Bela Vista e Aimoré; abertura de crédito especial de R$ 1,7 milhão para Defesa Civil, Secretaria de Saúde e Assistência Social e Secretaria da Agricultura; e também, em regime de urgência, a criação do Reforço Escolar para estudantes da Rede Municipal de Ensino no ano de 2022 que passaram pelo período da pandemia do coronavírus, quando as aulas presenciais não foram possíveis e as remotas não atingiram os objetivos do processo ensino-aprendizagem, o que resultou em inúmeras defasagens.

Também foi aprovado o projeto Legislativo, de autoria de Nelson Paulo Backes (PDT), que denomina de rua Edvino Pochmann a rua existente entre a rua das Rosas e a rua Henrique A. Heineck, atualmente denominada de Rua X, no loteamento Antares XIX, no bairro Bela Vista. O autor disse que prefere trazer esse tipo de denominação para pessoas que realmente têm uma importância histórica para o município, que é o caso de Edvino Pochmann. “A extensão da rua até é pequena pela grandiosidade da pessoa que a representa”.

Na mensagem justificativa consta que Edvino nasceu em 22 de setembro de 1921 e faleceu em 27 de dezembro de 1983, casado com Hilga Dalila Pochmann, desenvolveu atividades na agricultura. O casal teve 10 filhos: Orlando, Anita, Isoldi, Haidi Maria, Nair, |Irio, Gilberto, Beatriz, Lélia e Eitor. Vários atos sociais faziam parte da vida do casal que sempre colocou a comunidade em primeiro lugar. Entre eles a doação de áreas onde hoje se localizam a capela do bairro, área verde, Escola Infantil Criança Esperança, Posto de Saúde e várias ruas. Além da construção do Salão Cinquentenário, escola e capela, assumindo muitas vezes o pagamento de honorários dos pedreiros.

Por último, o anteprojeto do Legislativo, de autoria de Cesar Kortz (MDB), que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo aos agricultores que realizarem a instalação de energia solar ou biogás. A sugestão é subsidiar 30% sobre o valor total da obra de instalação, projetos de instalação de energia solar fotovoltaica ou biogás, visando o crescimento da produção agrícola e pecuária, limitando o valor máximo do subsídio em até 750 URMs. O vereador Vanderlei Majolo (PP) alertou sobre a criação de anteprojetos que coloquem a população contra o poder público. O anteprojeto foi aprovado por todos os vereadores.

Na noite também foi aprovado o pedido de informações da bancada do MDB questionando os motivos pelos quais as notícias e informações anteriores ao ano de 2021 não estão mais disponíveis no site do município, sendo que é público este site. Além dos pedidos de licença por 60 dias de Paulo Roberto Heck e Maria Helena Matte do MDB. Eles serão substituídos por Ângela Bruxel e Michele Zanotelli também do MDB.

GINCANA – Maria Helena Matte (MDB) falou sobre a Gincana de Arroio do Meio, lembrando das edições anteriores realizadas pelo The Horse. Após dois anos sem ocorrer, devido à pandemia, um dos maiores eventos do município volta a ser realizado, envolvendo muitas pessoas.

MAIS MÉDICO PARA O PLANTÃO – Cesar Kortz (MDB) reforçou seu requerimento sobre uma parada de ônibus na rua Leopoldina Wedling. Pediu atenção para as imediações do trevo do posto de combustíveis de São Caetano. Assim como por um tapa-buracos nas proximidades e sinalização próximo ao mercado Dália e rua Dom Pedro II. Ainda, que a pintura dos meios-fios que está sendo feita no Centro se estenda a todos os bairros. Falou a respeito do Loteamento Popular Dona Rita, que existem vários lotes que podem ser ocupados e que tem fila de espera no Cras.

A respeito do programa Arroio do Meio Mais Sustentável, parabenizou a iniciativa, pelo incentivo à consciência ambiental com a redução no IPTU. No mesmo sentido falou sobre o seu anteprojeto para conceder incentivo aos agricultores, para quem tem interesse em instalar energia solar e biogás. Salientou que o incentivo a isso iria resultar em baixa no custo da propriedade rural.

Por fim, revelou que teve uma péssima noite no Hospital São José, com seu filho na fila pelo período de quatro horas. Apesar de tudo, parabenizou o atendimento de todos os profissionais. Contudo, sugere mais um médico, pois com isso o problema da espera seria resolvido.

DOAÇÃO DE SANGUE – Rodrigo Kreutz (MDB) falou a respeito da importância da doação de sangue. Lembrou que dia 14 de junho é o dia mundial da doação de sangue. Que é doador e que todos os doadores são voluntários por vários motivos particulares. Destacou que quem pode doar são pessoas entre 16 e 59 anos, entre outros pré-requisitos. Disse que no Brasil apenas 1,9% da população é doadora, quando o ideal seria 3%. Desmistificou a questão da tatuagem. Que homens podem doar até quatro vezes por ano e mulheres três vezes. Que as doações, na região, podem ser agendadas junto ao Hemocentro do Hospital Bruno Born. Observou que o estoque “O” negativo está crítico. “É um gesto simples que ajuda a salvar vidas”.

SAÚDE DE QUALIDADE – Vanderlei Majolo (PP) fez referência à Gincana de Arroio do Meio e cumprimentou as equipes que se colocaram à disposição em participar.

Falou em defesa da Saúde do município que, apesar dos problemas, o atendimento é extraordinário. Que muitas pessoas colocam a sua versão positiva. Que teve necessidade de buscar o médico para o seu neto e que o atendimento foi extremamente satisfatório. Quanto à falta de medicamentos, que esta se deve à falta dos insumos que são importados, o que tende ainda a piorar. Pediu que os investimentos em Saúde sejam feitos com cuidado por parte da Administração. Talvez não precise de dois ou três médicos de plantão. Pois, por vezes são poucos momentos de movimento tão intenso como o citado pelo colega Kortz.

QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA – Adiles Meyer (MDB) falou do seu requerimento a respeito da qualificação da mão de obra. Disse que as empresas que investem em capacitação geram retornos mais positivos, criando um ambiente diferenciado. A qualidade do seu produto ou serviço inicia pelas mãos de seus colaboradores. Que a falta de conhecimento é, por vezes, uma das razões pela baixa qualidade no resultado. Com a falta de qualificação também há maior chance de um serviço precisar ser refeito. Acrescentou que, em visita ao Sine, foi possível ver que as vagas mais carentes são nos serviços de soldas e marcenaria. Sugeriu que o município em parceria com instituições, busque qualificações para os jovens.

IDOSOS, POLÍTICA E MEDICAMENTOS – Alessandra Brod (PP) repercutiu o dia da conscientização da violência contra o idoso. “Respeitar a pessoa idosa e tratar o próprio futuro com respeito”. Disse que no município já são cinco casas que acolhem idosos. Que procurar este tipo de local pode gerar desconforto para ambos: família e idoso. Mas que, por vezes, é uma forma de trazer qualidade de vida à pessoa.

Falou sobre boa e má política, o que vem trazendo desde o início de sua legislatura. Que sejam trazidas discussões de interesse da comunidade. Mas é preciso sempre analisar a forma que isso é colocado. Que lhe incomodou, na última sessão, o minuto de silêncio feito por Paulo Heck, pela educação. Quanto ao erro apresentado pelo vereador, que ela, como fiscalizadora, achou o furo, relatando que que foi conversar com o setor, constatando que foi uma falha profissional sem intenção. Mas a dotação foi da pasta correta. Sugere que, antes de trazer à tona, se investigue primeiro.

Que também foi questionada sobre a falta de medicações. Acontece que não é um problema local. Que isso vem de um problema mundial relacionado à falta de matéria-prima para a produção, e que isso tende a piorar. Que não falta somente na rede pública e que a lista é de quase 30 itens em falta. Parabenizou o anteprojeto de Cesar Kortz, somente esclareceu que não há a dotação orçamentária sugerida. “É preciso fundamentar o que se faz aqui”, concluiu.

INVESTIMENTOS PARA AGRICULTURA – Roque Haas, o Rocha (PP), falou do projeto já aprovado que contempla os agricultores com investimentos de R$ 20 mil em sua propriedade. Que é oportuno colocar que este projeto já contempla o anteprojeto sugerido por Cesar Kortz (MDB). Reforçou que investir no pequeno certamente é o mais importante para bons resultados futuros.

Frisou que na agricultura logo mais poderá haver problemas. Hoje são 1,3 mil blocos de produtor em Arroio do Meio, e destes, 70% ou mais são de pessoas que já têm mais de 60 anos. Para mudar isto é necessário ter incentivo. Acrescentou que hoje há muitas propriedades que deixaram de existir, que certamente foi por falta de incentivo.

Lamenta que muitas vezes as leis não facilitam para o melhor andamento de sua atividade. Por último, se disse feliz que agora pode colocar em prática ideias que defende há anos.

LIXO VERDE E ATENDIMENTO HOSPITALAR – Gilmar Ost (PP) falou sobre a importância da Gincana de Arroio do Meio para o município, com o empenho de todos. Gera movimentação e também é vista com bons olhos fora do município.

Lamentou o lixo depositado pelas pessoas nas laterais de ruas como, por exemplo, no Wünsch e na Medianeira. Que o município oferece o descarte para todo o tipo de material. Em aparte, Backes falou sobre o teste quanto ao lixo verde, sendo contratada, emergencialmente, pela prefeitura, uma empresa com uma máquina para moer esse material amontoado. “O povo também precisa ser mais organizado”.

Sobre o atendimento no hospital, elogiou a casa de saúde, mas concordou que os profissionais não conseguem vencer os atendimentos. “Então não é ruim, mas sim, há uma sobrecarga”. O vereador finalizou dizendo que já levou sua mãe em um médico particular e demorou muito mais que quatro horas.

PEDÁGIO E SUSAF-RS – Paulo Heck (MDB) iniciou falando dos pedágios e do medo da comunidade de Palmas em ser dividida por uma praça. Assim como lamenta os valores que devem ser cobrados. Pediu que se agende um encontro com o secretário estadual responsável para deixar isto claro.

Lamentou a perda do Susaf no município. Que, em 2021, Arroio do Meio foi o primeiro a migrar do modelo antigo para o novo. Vai esperar chegar o pedido de informações sobre o parecer do Susaf do Estado que fez auditoria.

Voltou-se para Alessandra dizendo que a premissa é sim fiscalizar e quando foi no portal de transparência e viu a proposta equivocada trouxe à tona. “A falta de confiabilidade das informações pode abrir margens para outras situações que podem gerar dúvida. É um direito do vereador de levantar as questões”. Schneider acrescentou que no decorrer do ano alguns projetos também tiveram tramitação equivocada junto à casa.

Parabenizou o lançamento da Imove, que rapidamente foi vendida a metade dos estandes oferecidos. Quanto à gincana, disse que participou por cerca de dez anos. Que é um evento sadio e parabenizou a organização.

PARCERIAS, DESENVOLVIMENTO E PÓRITCO – Marcelo Schneider (MDB) se disse feliz por ter representado a casa na inauguração da queijaria da Cooperativa Dália Alimentos, empresa trazida por Arnesto Dalpian na época em que a Acisam era presidida por Amos Wallérius. “A primeira parceria público-privada foi a compra da área para a construção da fábrica de leite longa vida, no governo de Paulo Steiner. Os demais foram dando continuidade. Vejam a importância disso tudo para o desenvolvimento do município”. Ainda salientou que a Câmara sempre foi parceira para essas iniciativas.

Revelou também que representou a Câmara no lançamento da Imove, na Acisam. Um setor que envolve muita gente e valores. Que o município está em franco desenvolvimento neste segmento e que em breve os vereadores serão chamados para nova conversa com empresários para debater o Plano Diretor.

A respeito do pórtico, que voltou a ser assunto nas redes sociais, disse que tem muita gente contra. Sugeriu que o município chame os líderes do turismo e de outros segmentos para discutir e até mesmo desistir desta ideia. “As manifestações estão sendo fortes. O orgulho não pode ser maior que o clamor do povo”. Schneider desejou uma ótima gincana a todos os envolvidos, frisando a importância dela para o município.

