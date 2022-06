O Alto Taquari

Caio Augusto de Souza e Letícia Behnen Saling, ambos com 18 anos e residentes em Arroio do Meio, iniciaram sua história de amor há cinco anos, ao se conhecerem na escola.

Tudo começou em 2017, quando Caio e Letícia estavam no 8º do Ensino Fundamental e eram colegas de aulas. As classes ficavam próximas uma da outra e os dois, assim que podiam, trocavam algumas palavras. As conversas foram ficando cada vez mais frequentes e qualquer assunto se tornava interessante para sustentar o diálogo.

Com o passar dos dias e com a necessidade de ouvir uma palavra dirigida para si, Caio e Letícia perceberam que o sentimento que alimentavam um pelo outro não poderia ser definido apenas como amizade. Caio decidiu então aproveitar uma data especial para torná-la inesquecível: surpreendeu Letícia com um pedido de namoro na festa de 15 anos da jovem, que disse “sim” emocionada.

Cerca de dois anos depois de estar junto, um fato engraçado foi descoberto pelo casal. “A mãe do Caio estava olhando umas fotos antigas e encontrou uma do batismo dele e, coincidentemente, ao lado está meu pai comigo no colo. Fomos batizados juntos no dia 18 de abril de 2004, dia do aniversário da minha mãe”, relata Letícia. A jovem acrescenta que acha o máximo esse acontecimento. “As chances de acontecer isso são poucas. Meu pai até dedicou para nós a música Exagerado, do Cazuza que canta: Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade […]. Ficou nossa marca”, acrescenta aos risos.

Desde que está junto, o casal vive momentos felizes que aquecem o coração. “Nesse meio tempo, crescemos juntos e aprendemos um com o outro. Momentos felizes, conversas longas e gargalhadas gostosas sempre fizeram parte do nosso relacionamento”, ressalta Letícia.

Diálogo e respeito

O casal acredita que conversar sobre absolutamente tudo, sejam coisas boas ou ruins, manter o respeito pela privacidade, opinião e desejo de cada um, parceria, compreensão e jamais deixar o humor de lado, são primordiais para um relacionamento saudável e duradouro.

Para o futuro, desejam ser felizes, independente do que a vida reservar. Realizar sonhos e conquistar seu espaço no mundo também está entre os planos.

Por daiane