A Liga Travesseirense de Futebol Amador – Litrafa, realizou no domingo, dia 19, a rodada com os primeiros jogos da fase final do Campeonato de Futebol de Campo – Taça Travesseiro 30. A rodada com dois jogos ocorreu no campo do Cairu com a presença de um expressivo público.

Na primeira partida da tarde jogaram pela categoria de Aspirantes, as equipes do Travesseirense e União de São João. A partida terminou com vitória do Travesseirense que venceu por 2 x 1 depois de estar ganhando por 2 x 0.

Pela categoria de Titulares, se enfrentaram Cairu e Travesseirense. Superior em campo no primeiro tempo, o Travesseirense largou na frente com gol marcado por Edmundo. No intervalo, o técnico Rocha, do Cairu, promoveu mudanças na equipe que deram efeito dentro de campo. Com maior domínio em campo, o Cairu chegou ao empate através de Alex Neitzke. O Travesseirense se reorganizou em campo através de sua comissão técnica liderada por Arlei Stefani (Speka), chegando ao gol da vitória perto do final da partida. Gol de pênalti cobrado por Edmundo.

Final no Travesseirense

A rodada final com duas partidas está marcada para domingo, dia 25, no campo do Travesseirense. Na preliminar jogam pelos Aspirantes, Travesseirense x União São João. Um empate serve para o Travesseirense ser campeão. O São João precisa vencer por qualquer resultado para levar a decisão para os pênaltis.

Pelos Titulares, ocorre o clássico da cor azul (Travesseirense) e o vermelho (Cairu). Com a vitória na primeira final, o Travesseirense entra em campo com a vantagem de jogar pelo empate. O Cairu, para chegar ao título, precisa vencer sem qualificação do saldo de gols para levar a decisão para os pênaltis. O jogo dos Aspirantes inicia às 13h30min e dos Titulares às 15h30min.

