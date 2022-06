Esportes

O Torneio de Minifutebol promovido pelo Esporte Clube Rui Barbosa, coordenado pela Lafa com a denominação de Copa Sicredi e com apoio da Loja Bruxellas e Rocket Fibra, realizou na sexta-feira, dia 03, a rodada final com disputa de duas partidas.

A rodada foi aberta com a disputa do 3º e 4º lugar entre as equipes da SER Tomivô/Multicell e Virakopus/HG Instal. Hidráulicas, partida que terminou com vitória da SER Tomivô por 2 x 0, tendo como craque Mathias Fensterseifer (Tomivô). Pela decisão do título, jogaram Cruzeiro/Fit Trainer x Só Barulho. A vitória foi do Só Barulho pelo placar de 3 x 1, sendo que João de Moura, do Só Barulho foi escolhido craque.

No final dos jogos foi feita a entrega da premiação com troféu de campeão para o Só Barulho; vice, Cruzeiro; 3º, SER Tomivô; 4º, Virakopus; disciplina, Só Barulho, Cruzeiro e Virakopus; craque, João de Moura; goleador, João de Moura, com seis gols; goleiros, Jeferson Schmitz (Só Barulho) e Raul Wendt (Tomivô); atleta revelação, Renan Schmitz (Cruzeiro) e treinador destaque, Roberto dos Santos (Cruzeiro).

Por daiane