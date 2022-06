O Alto Taquari

Em uma iniciativa da FIERGS, por meio do Senai-RS e Sinduscom Vale do Taquari, o Programa de Qualificação Profissional está com inscrições abertas para Lajeado na área da construção civil. O curso gratuito, com duração de 160 horas, proporcionará a formação para Pedreiro de Alvenaria. Além do treinamento, os alunos receberão auxílio transporte e alimentação. O sindicato está em tratativas junto a empresas do setor para viabilizar a contratação imediata dos participantes após a conclusão do curso de formação, bem como, buscar o auxílio tanto destas empresas, como de entidades e da Prefeitura de Lajeado, para transporte e alimentação dos participantes.

O frequentador do curso de Pedreiro será qualificado para a construção de alvenarias com e sem função estrutural, seguindo normas técnicas de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. As aulas vão de 11 de julho a 5 de agosto e ocorrerão de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h no Senai-RS. As vagas são limitadas (18 pessoas) e para participar é necessário ter mais de 18 anos e estar desempregado. As inscrições podem ser efetuadas no Sinduscom-VT, pelo fone/whatsapp (51) 3748.4892 ou através do e-mail secretaria@sinduscomvt.com.br até o dia 8 de julho.

Grade Curricular

Pedreiro de Alvenaria

– Leitura e interpretação de projetos

– Introdução à construção de edifícios

– QSMS – Qualidade, segurança, meio ambiente e saúde

– Montagem de lajes pré-moldadas

– Elevação de alvenarias

Por daiane