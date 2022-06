O Alto Taquari

No próximo sábado a Escola Prata da Casa/Monsoon F.C enfrentará o Internacional em Alvorada para jogos amistosos envolvendo as categorias 2012/13 e 2014/15. A saída da delegação está marcada para às 7h do Clube Sete de Setembro de São Caetano.

COPA PIÁ – Neste sábado a Escola Prata da Casa/Monsoon F.C. disputará três finais da Copa Piá, no Parque do Imigrante em Lajeado. Às 15h a categoria 2015 encara o Madre Bárbara. Às 15h40min a 2012 enfrenta o AUBF. E às 17h40min a 2014 também enfrenta a AUBF.

Por daiane