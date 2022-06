Esportes

A Associação Lajeado de Futsal (ALAF) tem na Girando Sol um dos seus principais parceiros. A empresa com fábrica em Arroio do Meio renovou o patrocínio anual oferecido para a entidade esportiva, uma forma de valorizar e incentivar o trabalho feito na região e os resultados conquistados. A Girando Sol é a patrocinadora mais antiga, presente desde a fundação da ALAF, em 2006, “Estamos desde o início juntos, reconhecendo esse projeto grandioso que é feito no esporte. A retomada pós pandemia é muito importante, já que além dos treinos e disputas de campeonatos, oportuniza que os torcedores e toda comunidade regional possa acompanhar e incentivar os atletas”, destaca o diretor da empresa, Gilmar Borscheid.

Para a ALAF, trata-se de uma relação fundamental na sua trajetória. “A Girando Sol representa a continuidade e o crescimento da entidade. Desde a fundação, temos essa relação construída nas pessoas do Gilmar e do saudoso César Borscheid, os quais nos deixam seus legados”, destaca o tesoureiro e diretor de futsal, Alexandre Heisler. Ao comentar o orgulho da parceria, afirma que “estar associado a Girando Sol é sinônimo de credibilidade, confiança e seriedade para o projeto”.

A ALAF é destaque no futsal. A equipe masculina joga o Gauchão de Futsal Série A, que inclusive iniciou as disputas no fim de maio com a participação de equipes de todo o Estado. Já o grupo adulto feminino está na final dos jogos da Taça Farroupilha Estadual e, a partir de junho, também marcará presença no Gauchão de Futsal Feminino Série A.

Além disso, 144 crianças de 4 a 15 anos frequentam as escolinhas de futsal masculino, jogando em campeonatos regionais e estadual; e 25 meninas de 6 a 15 anos na escolinha de futsal feminino, as quais vão estrear neste ano na Copa Piá. O trabalho contempla ainda o social, atingindo 50 crianças de 7 a 15 anos. As crianças e adolescentes são treinados por um professor três vezes por semana no Bairro Morro 25, recebendo material esportivo e lanches, uma parceria com a Prefeitura de Lajeado e sem custo para o grupo de carentes beneficiados.

Por daiane