Foi assinado na manhã de quarta-feira, dia 08, o contrato de início para as obras da calçada de passeio no distrito de Forqueta, em Arroio do Meio. O ato realizado nas dependências da subprefeitura reuniu autoridades, líderes locais e comunidade. A obra atende a uma demanda da comunidade, levando mais segurança às pessoas que praticam caminhadas assim como para os alunos da Escola Municipal Prof. Arlindo Back.

O trajeto que vai da entrada do Camping o Irineu até as proximidades da Olaria Winck terá um investimento de R$ 414.147,16, sendo R$ 238.750,00 oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Giovani Feltes e R$ 175.397,16 de contrapartida do município. A obra deve iniciar até o final de junho e será executada pela empresa Conzatti Engenharia Eirelli, de Encantado.

A vereadora Adiles Meyer, umas das responsáveis por este recurso, lembrou que a obra é uma demanda antiga da comunidade e que vem a somar e melhorar a mobilidade como um todo. “Na época que trabalhava na subprefeitura recebi a solicitação de várias pessoas que caminhavam pelo trecho, principalmente após o asfalto. Me desafiei a buscar esse recurso junto ao deputado Giovani Feltes e fui atendida no final de 2019”. Já os vereadores Marcelo Schneider e Roque Haas parabenizaram a Administração e a vereadora Adiles pela emenda, destacando que será uma obra que beneficiará a comunidade, dando mais segurança aos alunos que se deslocam para a escola, assim como aos adeptos de caminhadas.

O secretário de Administração, Aurio Scherer, reforçou que a licitação da obra foi feita ainda em 2020, mas não se conseguia a liberação do dinheiro. “Todo o recurso que se traz para Arroio do Meio, seja qual for o partido político, vem para beneficiar a comunidade. Todas as vezes que estivemos em Brasília, fizemos visitas ao gabinete do deputado para conseguir a liberação deste recurso. Com certeza este foi um trabalho feito por várias mãos”.

Já o prefeito Danilo Bruxel salientou que fez questão de ir ao distrito apresentar o projeto à comunidade, assim como a empresa que vai executá-la. “É uma obra que vai beneficiar a comunidade e todas as pessoas que têm o hábito de caminhar. Esperamos também que o tempo colabore para que a obra seja concluída o mais breve possível”.

Por daiane