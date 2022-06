O Alto Taquari

O Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR) de Arroio do Meio, Capitão e Travesseiro está se mobilizando para o encontro que será realizado no dia 11 de agosto, no CTG Querência do Arroio do Meio, com várias atrações. A programação será alusiva ao dia de Margarida Alves, agricultora e líder sindical assassinada em 12 de agosto de 1983, por defender os direitos dos trabalhadores rurais.

Com o objetivo de aprofundar sobre a causa de Margarida Alves, fazendo uma alusão com o momento e demandas atuais, o MMTR, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) e Emater-RS/Ascar, está fazendo reuniões preparatórias nos municípios. É um trabalho de base, fazendo contato mais próximo com as pessoas, seja em encontros de idosos, de clubes de mães, ou em pequenos grupos nas residências, observam as integrantes do MMTR Marlene Grassi, Gládis Berwanger e Elisia Käfer Schneider.

Gládis participou da Marcha das Margaridas realizada em 2019, em Brasília e lembra do legado de Margarida Alves para o Brasil. Diz que ela se tornou um símbolo de luta que inspirou, e ainda inspira, muitas mulheres a lutarem por seus direitos. Juntamente com Marlene e Elisia, defende que a luta é permanente e que graças à mobilização das mulheres muitos direitos foram conquistados e são mantidos.

Por daiane