Esportes

O Clube Esportivo Lajeadense encerrou a sua participação na primeira fase do Campeonato da Divisão de Acesso de 2022 promovido pela FGF, com 23 pontos ganhos e na 3ª colocação em sua chave. A primeira fase foi encerrada com dois clássicos. Na quinta-feira, dia 09, o Lajeadense somou três pontos jogando em Venâncio Aires, onde venceu por 1 x 0 do Guarani, gol marcado por Luan. A última partida da fase ocorreu no domingo, quando, jogando em Lajeado, empatou em 0 x 0 com o Avenida.

Os dois resultados garantiram o Lajeadense na próxima fase como terceiro colocado em sua chave. Como líder da chave ficou o Santa Cruz e em 2º lugar o Pelotas. Em 4º lugar ficou o Avenida, que ainda depende de um julgamento do TJD para confirmar a sua classificação. Se perder a vaga, pela suspeita de ter utilizados jogadores em situação irregular, a vaga será ocupada pelo Inter de Santa Maria.

Na fase de quartas de final, o Lajeadense terá como adversário numa melhor de duas partidas o Glória de Vacaria que ficou em 2º lugar em sua chave. A primeira partida ocorre domingo, dia 19, às 15 horas, em Lajeado. A partida da volta será disputada em Vacaria. Se o Lajeadense passar desta fase, terá como adversário o Esportivo de Bento Gonçalves ou o Pelotas.

Por daiane