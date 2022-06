Esportes

O skatista arroio-meense João Augusto Rodrigues Segatto, 10 anos, garantiu vaga para o Campeonato Brasileiro de Skate Street e sagrou-se campeão gaúcho na categoria mirim, no último fim de semana. Ele participou da seletiva em Florianópolis, onde ficou em quinto na classificação geral e em primeiro entre os gaúchos.

Com a classificação para o Brasileiro, João Augusto vai intensificar ainda mais o ritmo de treinos. Conforme o pai do menino, Anderson Segatto, o foco agora é a preparação para a competição nacional, que deve ser realizada no fim do ano, e em campeonatos que estão programados para os próximos meses. Ele diz que o filho evoluiu muito desde o campeonato na Bahia, no fim de 2021, e vem participando de várias competições, desenvolvendo novas manobras, acumulando vitórias e experiência. “Vamos seguir participando de campeonatos durante o ano para continuar no ritmo de competição. O João está muito animado. Treina praticamente todos os dias, menos quando chove pois não há pista coberta na região. Skate é muito treino e prática. Fizemos alguns obstáculos para ele treinar em casa, onde ele treina todas as manhãs e, à noite, vamos para as pistas da Área de Lazer de Arroio do Meio ou do Parque dos Dick, em Lajeado, quando possível”, revela.

João Augusto conta com apoio da Academia Impacto para se preparar fisicamente para as competições. A família também busca patrocínio e apoio para que o jovem skatista, que estreou em competições há menos de um ano, possa participar das competições.

Por daiane