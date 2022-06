Esportes

Os responsáveis pela organização do 7º Campeonato Integração de Bocha Noturno – Copa Sicredi, realizaram no sábado, dia 18, a festa de encerramento com almoço e entrega da premiação na sede do Brasinha de Alto Palmas/Capitão. A solenidade reuniu organizadores do campeonato, Sicredi como patrocinador, representantes das equipes participantes, vereadores e secretários municipais e os prefeitos de Capitão, Jari Hunhoff e de Marques de Souza, Fábio Mertz.

O troféu da Série Ouro foi entregue para o Cumpadi’s Bar de Lajeado; vice, Associação Central de Arroio do Meio; 3º, Alto da Bronze, de Estrela e de 4º lugar para o Cruzeiro de Marques de Souza. Também foi entregue o prêmio da melhor cancha para o Brasinha; Vânio Simonetti (Mané) da equipe Central como melhor bochador; Vitor Heinle, melhor ponteiro e Paulo Alf (Canhoto), melhor meio, ambos do Cumpadi’s Bar. Pela Série Prata, o troféu de campeão foi para o Brasinha de Capitão e de vice para o Pituca de Arroio do Meio.

Em nome dos organizadores, Jorge Bettio parabenizou os campeões e agradeceu o apoio do Sicredi. Voltou a defender o respeito e a disciplina. “Se alguns problemas surgiram durante a competição, estes foram resolvidos”, comentou Bettio. Pelo Sicredi, Cláudio Biasibetti, reforçou a necessidade de existir disciplina para o Sicredi continuar sendo parceiro. “Nosso objetivo visa integração das comunidades”, completou Cláudio. O prefeito Fábio Mertz destacou que o esporte integra as comunidades e movimenta as sociedades. Jari Hunhoff disse que o mais importante em um campeonato não é ser campeão, mas sim haver união e integração entre os participantes.

