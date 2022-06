Geral

A 4ª Gincana Municipal de Arroio do Meio ocorre oficialmente entre 17 e 19 de junho. Porém, nesta sexta-feira, dia 3, novas tarefas serão divulgadas. O evento tem como objetivo promover a integração da comunidade, por meio de diversas tarefas.

Até o momento as equipes Curê, Lost, Schtena e Vêm Cô Chico já participaram de rally, tarefa de jogos online, apresentaram seus líderes, candidatos a Rei e Rainha e estão organizando sua torcida. Mais de mil pessoas devem participar das tarefas propostas pela Comissão Organizadora.

As atividades exigem foco, habilidade, raciocínio, lógica e trabalho em equipe, além de tarefas que incentivem a prática esportiva e a promoção do município. A comunidade arroio-meense é convidada a prestigiar este evento e se integrar a uma das equipes participantes. Mais detalhes podem ser conferidos no Instagram oficial da gincana @gmarroiodomeio.

Por daiane