Quando o assunto é cuidar bem do veículo a melhor opção é a Florestal Pneus Auto Center. Localizado às margens da ERS-130 número 79, bairro Dom Pedro II, em Arroio do Meio, a Florestal possui equipe qualificada e treinada para melhor atender ao cliente. Com mais de 15 anos de experiência no ramo e com loja em Lajeado, e há dois anos também em Arroio do Meio, a Florestal Auto Center oferece vários serviços, como comercialização de pneus de diversas marcas, conserto de pneus e rodas, mecânica, freios, troca de óleo, geometria, balanceamento, baterias, lâmpadas e faróis. “Desde 2018 a nossa loja se tornou um auto center completo, capaz de atender todas as demandas de nossos clientes relacionadas à manutenção de seus veículos. Estamos no mercado para atender às necessidades de nossos clientes, seja ela qual for”, falam os sócios, Marcelo Lovato e Jean Blau.

Marcelo fala da importância da manutenção preventiva, que é mais barata (cerca de 80% em relação à corretiva), gerando também maior segurança aos ocupantes do veículo. Dá um exemplo dos pneus que, em mau estado, podem comprometer a segurança em caso de frenagem ou mesmo em uma aquaplanagem, por exemplo. Suspensão e freios também merecem atenção especial já que são itens ligados à segurança dos ocupantes, por isso, revisões devem ser feitas regularmente. E sempre que o condutor ouvir barulhos estranhos, o carro deve ser levado a uma oficina. “Devemos lembrar que a manutenção preventiva diminui significativamente risco de acidentes e aumenta a vida útil das peças em geral. Reduzindo assim gastos desnecessários”, afirma.

Quando trocar o pneu

Ao contrário do que muita gente pensa, o pneu deve ser trocado muito antes de ficar careca. Os pneus possuem uma marca na banda de rodagem, chamada TWI (Tread Wear Indicators, em Inglês). É uma saliência medindo 1,6 mm de altura, localizada no sulco do pneu. Se a borracha do pneu estiver desgastada junto à altura do marcador (TWI), é sinal de que está na hora de fazer a substituição.

