O Alto Taquari

Sábado, dia 28, ocorreu a Feira da Saúde, Agricultura Familiar, Turismo e Artesanato na Praça Municipal Recanto da Alegria, no centro de Travesseiro. O evento reuniu centenas de pessoas que prestigiaram as diversas atrações artísticas e culturais, além do comércio local.

O prefeito Gilmar Southier destacou, na abertura do evento, que a feira veio para a população aproveitar as atrações todas em um único lugar. “Essa é a nossa primeira feira, e queremos que a cada edição ela possa oferecer mais e melhores atrações”, destaca.

A feira multissetorial ofereceu aos presentes muito artesanato, estação técnica da Emater-RS/Ascar, roteiro das atrações turísticas do município, apresentações culturais da Orquestra Infantojuvenil e dos alunos de danças gauchescas da Emef Pedro Pretto, entre outras atrações.

Além da expectativa

De Capela de Santana, a granja Fernando Weyh fez a entrega de encomenda da Emater de mudas frutíferas. A proprietária Rosani Maria Weyh e o filho Leandro Vinicius Weyh participam pela primeira vez de uma feira. Rosani ressalta que as vendas foram além das expectativas em razão de as mudas estarem com bom preço. “Entregamos quase 300 mudas que eram encomendas da Emater e ainda vendemos a particulares. O pessoal gostou do preço e levou mesmo. Não esperávamos vender tanto. Se formos convidados para uma próxima feira, participaremos, sem dúvida”, ressalta.

Experiência nova

Uma experiência nova. Assim definiu Adair Stacke que produz móveis rústicos e que participou de uma feira pela primeira vez. Destacou que as pessoas aprovaram e gostaram de seus móveis, o que rendeu vários elogios. “Lá fui convidado para participar de outras feiras, a exemplo da feira das Orquídeas que acontece em Marques de Souza. Deixei de fazer algumas vendas por não ter Pix ou máquina de cartão. Mas o resultado foi positivo. Foi muito bom, consegui divulgar meu trabalho”, destaca.

Negócios futuros

Pela primeira vez expondo em uma feira, Gustavo Birkheuer, da cutelaria Birkheuer, avalia como positiva a participação no evento. Ele comenta que o objetivo maior, que era divulgar seus produtos, foi alcançado. Lembra que a venda no local foi pouca, porém fez muitos contatos comerciais já que inúmeras pessoas levaram seu cartão. “Não é só pelas vendas. Fiz muitas amizades e muitas pessoas ficaram conhecendo meu trabalho, o que é importante. O pessoal gostou e ficou impressionado com a estética e qualidade de meu trabalho”, finalizou.

Entrega e orientação

O piscicultor de Passo do Sobrado, Eldo Schneider, entregou 1.400 alevinos a agricultores do município, encomenda feita pela Emater de Travesseiro. Foram entregues alevinos de jundiá, tilápia e quatro variedades de carpas: capim, húngara, prateada e cabeça grande. Conta que vendeu ainda, aos visitantes, alevinos de carpas e jundiás, além de carpas coloridas. “A nossa participação foi ótima. Além de comercializar nosso produto, o importante é estar junto com o produtor, orientando, tirando dúvidas sobre o cultivo de peixes. Parabenizo a organização pelo evento”, salientou.

O empresário Orlando Ahne aproveitou a tarde de sábado para prestigiar a feira. Orlando elogiou a organização do evento e aproveitou para imunizar-se contra a gripe. “Parabéns à equipe organizadora”, salientou.

Por daiane