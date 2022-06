O Alto Taquari

No último domingo a escola Alliance Arroio do Meio participou de campeonato de jiu-jitsu em Passo do Sobrado, conquistando seis medalhas de ouro e oito de prata. Segundo o professor Eduardo Friedrich (Gigante), o resultado entusiasmou os alunos que estão motivados para novos campeonatos. A próxima competição está prevista para 10 de setembro em Arroio do Meio, no dia de aniversário de Friedrich.

Por daiane