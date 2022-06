O Alto Taquari

A Gincana Municipal de Arroio do Meio mobilizou a comunidade no último fim de semana. Com quatro equipes participantes, uniu crianças, jovens, adultos e idosos em torno do mesmo objetivo: diversão. Promovido pela Administração Municipal, o tradicional evento foi retomado depois de dois anos de cancelamento por causa da pandemia. O cumprimento de tarefas iniciou ainda em maio e culminou no domingo, pouco antes da divulgação do resultado final, que consagrou a equipe Schtena como a grande campeã. As tarefas foram elaboradas pela empresa New G Organizadora, de Vera Cruz, contratada pelo município.

Na avaliação dos organizadores, a edição de 2022 é histórica. Foi um evento de retomada do desfile, que era um anseio da comunidade, de união dos competidores e, sobretudo, de superação de desafios. O principal deles, de acordo com Carlos Rafael Black, diretamente envolvido na organização, foi a questão da sonorização na Rua de Eventos e praça Flores da Cunha.

Na sexta-feira à noite, após a abertura oficial e o cumprimento da tarefa de dança, todos os equipamentos de sonorização e luz tiveram de ser desligados, o palco removido da Rua de Eventos e o show de domingo cancelado. A medida se deu em cumprimento à orientação do Corpo de Bombeiros de Lajeado que, a partir de uma denúncia anônima, esteve no local e comprovou que não havia um Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) para evento temporário, conforme estabelece a Resolução Técnica CBMRS N.º 05 – Parte 4ª, de maio de 2017.

Conforme Black, em nenhum outro evento realizado no local houve a apresentação da PPCI. Inclusive, pede desculpas às equipes e à comunidade, pelo desconhecimento desta necessidade. Diz que se baseou em todos os eventos anteriores, inclusive outras edições da gincana e eventos com shows e público expressivo. Por outro lado, elogia o posicionamento dos bombeiros e da Brigada Militar, por cumprirem com seu papel, pela compreensão com a situação e prestarem todos os esclarecimentos necessários.

Carlos, que é secretário de Planejamento, lamenta que a denúncia tenha sido feita apenas na sexta-feira à noite. “Se a pessoa que fez a denúncia quisesse o bem do município não precisava denunciar de última hora direto para o comandante dos bombeiros. Poderia ter nos procurado antes e nos alertado desta necessidade”, desabafa, observando que a gincana é um evento tradicional de Arroio do Meio, que movimenta não só a comunidade local, mas atrai pessoas de outros municípios pelo intercâmbio que as equipes possuem. Também, que é um aprendizado para as programações futuras.

Com o imprevisto, havia duas possibilidades: encerrar a gincana ainda na sexta-feira à noite, ou fazer o que Carlos chama de ‘uma gincana dentro da gincana’, em alusão a todas as mudanças que precisavam ser feitas para driblar a falta de sonorização, luzes e palco. Ao serem comunicados da questão, os líderes definiram pela continuidade, apesar das circunstâncias. “O incidente tirou um pouco do brilho da gincana, mas fez com que as equipes se remodelassem em questão de horas”, frisa.

A primeira dificuldade, talvez nem percebida pelo público que lotou as calçadas na fria manhã de sábado para ver o desfile, era com o som. Com muita agilidade, três equipes gravaram uma composição musical para acompanhar o desfile no sábado, enquanto que a Curê optou por cantar. A ideia original era que cada equipe apresentasse ao vivo, em frente à prefeitura, uma paródia, simultânea ao desfile. Equipamentos de som ao longo do trajeto transmitiriam esta apresentação. A saída foi utilizar um carro de som na abertura dos desfiles.

No sábado à noite e no domingo, a questão do som e da luz pesou bastante nas apresentações e na própria divulgação final. A participação da Rádio Emoção FM, que transmitiu tudo ao vivo direto da praça, foi uma forma de amenizar o problema do som. Black agradece à rádio e outras empresas que não mediram esforços para que a gincana acontecesse. Da mesma forma estende agradecimentos às equipes, por terem abraçado a gincana, mostrando sua capacidade de superação. “Agradecemos a todos que se empenharam para que a gincana acontecesse, tanto a Administração, secretários, Câmara de Vereadores, Comissão Organizadora. Todos tiveram que de reinventar. É uma gincana que entra para a história”, afirma.

Novo formato

A proposta da quarta edição da gincana promovida pelo município, era fazer uma gincana de gincaneiros para gincaneiros. Contou a favor o fato de a equipe que organizou as tarefas ser formada por gincaneiros, já experientes em promover outras gincanas. “Pelo que ouvimos todas equipes gostaram e elogiaram o formato. A volta do desfile era aguardada pela comunidade. Ficou um desfile menor, que gera menos custos para as equipes que sempre apontavam a questão financeira, principalmente a disparidade econômica, como uma dificuldade. Também não houve a necessidade de ficar semanas trabalhando na preparação, sem prejuízo para quem assiste. Mesmo com todos os empecilhos, tivemos desfiles de muita criatividade, que animaram o público”, afirma Carlos.

Na quarta-feira à noite equipes e representantes da Administração estiveram reunidos para uma avaliação geral do evento. Na oportunidade, houve troca de ideias para qualificar e agregar ainda mais ao próximo evento. No geral, segundo Black, as equipes avaliaram a gincana de forma muito positiva.

Superação e união

Segundo a Comissão Organizadora das tarefas, integralmente formada por pessoas de Vera Cruz, a 4ª Gincana Municipal de Arroio do Meio ficou na história por ser um retorno de uma atividade cultural tão importante ao município. “Foi um dos momentos mais lindos de superação e união que já vivi em todo o tempo em que fui elaborador de gincanas”, destaca William Souza, um dos integrantes da comissão. Ele ainda ressalta que, embora tenha ocorrido alguns imprevistos, as equipes souberam deixar a rivalidade de lado. “As equipes se uniram com a Comissão Organizadora e com a Administração Municipal para chegar a uma solução. Essa união em prol da comunidade merece relevante destaque, pois a população de Arroio do Meio esperava por este evento”.

Em relação às tarefas, afirma que as equipes brilharam do começo ao fim do evento, com apresentações artísticas impressionantes e que encantaram o público. “A Comissão Organizadora se orgulha de ter feito parte deste momento da história da gincana. Agradecemos às equipes, a toda comunidade e especialmente à Administração Municipal pela confiança que depositaram em nosso trabalho”, afirma Wiliam.

Por daiane