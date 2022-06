Resenha do Solano

Para os apaixonados o Dia dos Namorados é a data mais importante do ano. Para os ainda mais apaixonados pela vida, todo dia é o Dia dos Namorados, como outras datas importantes.

Muitas pessoas misturam tudo, mas a vida ensina que existem diferenças claras entre o amor, trabalho, cuidar de si e da família e o lado social. Por isso, uma das fórmulas de felicidade mais perseguidas, para todos os setores da vida, é o equilíbrio entre a paixão e a razão. Que nada mais é que a estabilização da gangorra entre o que gostamos de fazer e o que vai dar resultado. Sem sadomasoquismo (prazer em ver o sofrimento alheio ou vice-versa). Vale para tomadas de decisões imediatas e às quase eternas. Porém, no meio disso rola muita loucura que é melhor deixar para os psiquiatras, advogados e o próprio tempo.

Falando em relacionamentos, um tempo atrás, narrava neste mesmo espaço, que para certos homens muita cerveja nunca é demais. E para determinadas mulheres muitas flores nunca são demais.

Em levantamento feito junto às principais floriculturas de Arroio do Meio e microrregião, chegamos a preços de rosas vermelhas entre R$ 10 e R$ 30 a unidade, claro, variando entre nacionais e importadas. No buquê, o valor às vezes é multiplicado pelo número de flores, mas há também estabelecimentos que dão descontos porque entendem que lucram na quantidade. A média em Arroio do Meio, pelo orçamento dos homens, são seis flores. A maioria das floriculturas vai realizar tele-entregas no domingo, dia 12. Cestas também estão tendo saída interessante segundo empresárias de floriculturas.

Indo além dos mimos, chegamos aos momentos românticos e testes drives mais intensos e decisivos. Uma das opções esgotadas para o fim de semana e praticamente todo o inverno, são chalés para um convívio mais íntimo, para analisar comportamentos e proatividades, em torno de viabilidades e expectativas futuras na união de mundos diferentes.

Existem opiniões de que o ‘regulamento interno’ não deve servir como única base, e o convívio social e outras características, como virtudes e defeitos, também devem ser observadas. E outras que entendem que o excesso de regras é prejudicial para algo que tem que ser livre e espontâneo.

RUBRICAS, DOTAÇÕES, SUSAF-RS E OPOSIÇÃO

A mudança de rubricas para ajustar dotações orçamentárias sempre chamou minha atenção, já há pelos menos dez anos e não só em Arroio do Meio. Mas até então, nenhum vereador havia questionado e se posicionado, o que é um direito Legislativo, assim como justificativas do Executivo para as medidas. O fato da dotação ter saído da Educação, para pintura de faixas de segurança, soa um pouco gritante num primeiro ponto de vista, assim como o valor da tinta e prestação de serviços. Mas em outras épocas nunca foi barato e as cotações do petróleo mudaram. O secretário de Administração Áurio Paulo Scherer, esclareceu. A redação do contrato 10/2022 teve um erro de escrita, possivelmente, por falta de checagem do departamento de licitações após sequência de ‘Ctrl+c e Ctrl+v’ que será justificado na próxima sessão.

Outro ponto que borbulha nos bastidores é o resultado de auditorias feitas pelo Departamento de Defesa Agropecuária Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal da SEAGRI em 21 e 22 de março, em três agroindústrias com selo do Susaf-RS. O consultor técnico da Secretaria Municipal da Agricultura, Nestor Diehl, revela que os estabelecimentos ainda têm 30 dias para adaptações. “Não é nada difícil de ser resolvido”.

RS MAIS PARCEIRO OU PERÍODO ELEITORAL?

Na vinda do ex-governador Eduardo Leite para o Vale do Arroio Grande, autoridades locais destacaram que o Estado nunca esteve tão próximo e participativo dos municípios como agora (página 8). O próprio Leite disse que muitos críticos vão dizer que são ações de período eleitoral. O secretário de Administração Áurio Paulo Scherer, que tem vasta experiência em articulações institucionais e governamentais, confirmou que no momento, o RS está mais eficiente que o governo Federal no repasse de recursos. “O valor integral do trecho de 1,2km concluído em abril, R$ 150 mil da van, parte do pórtico e do asfalto de Forqueta Baixa já foram depositados. E os repasses para saúde e educação estão em dia”, afirmou Scherer, que ainda comemora a inclusão do viaduto sobre a ERS-130 em Arroio do Meio no plano de concessão da rodovia.

Por outro lado, líderes empresariais, agentes políticos, e comunidades de Encantado e de Cruzeiro do Sul criticam continuidade do leilão das rodovias e mobilizam protestos para este fim de semana.

Apesar do ‘bom momento’ para a comarca de Arroio do Meio, muitas pessoas sempre têm o pé atrás, porque já conviveram com máquinas sendo levadas embora, após mudanças no Piratini. Leite vai confirmar se vai ou não à reeleição, na próxima segunda-feira. Não há como fazer todo mundo feliz.

Por daiane