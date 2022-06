O Alto Taquari

O 15º Encontro de Sementes Crioulas de Arroio do Meio será realizado no dia 15 de junho, na praça Flores da Cunha. Com o tema “Sementes crioulas: a favor da saúde, da agricultura e da natureza”, a programação inicia às 13h30min com abertura, seguida de celebração e bênção, apresentação de experiências, troca de sementes e degustação partilhada de alimentos. O evento é promovido pela Emater/RS-Ascar, prefeitura – por meio da secretaria de Agricultura, Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – IECLB, Comissão Pastoral da Terra (CPT), Associação Ecobé, Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), grupos Defensores da Natureza e Agricultores Ecologistas de Forqueta e tem apoio da AAVT.

Diferente das duas últimas edições, que foram mais restritas por conta da covid-19, nesta haverá a apresentação de experiências em quatro estações distribuídas pela praça. O grupo de Agricultores Ecologistas de Forqueta vai apresentar a importância dos cuidados com as sementes crioulas e a meliponicultura, bem como a apicultura e a polinização feita pelas abelhas, será apresentada pelo apicultor Clóvis Gisch. Na estação da Emater/RS-Ascar será abordada a temática dos pomares e o controle da mosca da fruta e na da Comissão Pastoral da Terra (CPT) a reservação de água, com cisternas pré-moldadas. Para que todos os presentes possam acompanhar as informações, será feita uma distribuição em grupos que farão rodízio em cada estação.

Assim como em anos anteriores, um dos pontos altos do encontro será a troca de sementes crioulas e mudas. O engenheiro agrônomo da Emater, André Michel Müller, acredita que a disponibilidade de sementes pelos agricultores para a troca possa ter sido dificultada pela forte estiagem e está se pensando em alternativas para quem não tiver o que levar. Por outro lado, reforça a importância desta troca, visto que a rusticidade das sementes crioulas tem a ver com a forma como elas foram melhoradas ao longo do tempo, de forma natural, pela seleção milenar feita nas propriedades, onde as melhores são escolhidas para o plantio e a perpetuação da espécie.

André ainda reforça que as sementes crioulas abrem possibilidades diferentes aos agricultores e são benéficas para a natureza, visto que no seu cultivo são utilizados o mínimo de agroquímicos ou agrotóxicos, sendo melhores para a produção ecológica e para a saúde do consumidor. Além disso, o alimento preparado a base de uma semente crioula tem cheiro e sabor bem mais acentuados, tendo preferência por parte de gastrônomos e cozinheiros que os procuram especialmente em feiras. Ele comenta que o encontro valoriza desde a semente crioula até o seu uso, visto que cada participante é convidado a trazer um alimento preparado a partir dela.

O evento é aberto e voltado, em especial, aos agricultores. Os participantes devem levar caneca para chá ou suco, uma vez que não haverá copos. Em caso de mau tempo a programação será concentrada na quadra coberta.

Encontros em Travesseiro e Capitão – Seguindo o exemplo do município-mãe, já estão agendados encontros de sementes crioulas em Travesseiro, no dia 29 de junho e em Capitão no dia 6 julho.

Por daiane