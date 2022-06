O Alto Taquari

Toda a comunidade local e regional está convidada a prestigiar as atrações da 4ª Gincana Municipal de Arroio do Meio que ocorre nos dias 17, 18 e 19 de junho no entorno da Praça Flores da Cunha e Rua de Eventos. Neste ano, quatro equipes – Curê, Lost, Schtena e Vem Cô Chico – disputam o troféu de campeã. Será um final de semana de muita diversão, integração, cumprimento de tarefas e surpresas.

Na sexta-feira, às 20h, ocorre a abertura oficial na Rua de Eventos. Na ocasião haverá a realização da tarefa das torcidas e batalhas de dança. A noite segue com rally para os gincaneiros.

No sábado, a partir das 9h, a rua Dr. João Carlos Machado será palco do tradicional desfile das equipes. A partir das 8h30min, ocorre o desfile das entidades do município. O público pode prestigiar a criatividade dos gincaneiros, trazendo sua cadeira para melhor comodidade. Ao longo do dia haverá cumprimento de tarefas. À noite, às 19h, as atividades se concentram na Rua de Eventos com o desfile para escolha do Rei e Rainha e às 20h apresentação da tarefa show. Após, as equipes participam do enigma.

Já no domingo, às 14h, haverá o cumprimento de tarefas esportivas na praça, Rua de Eventos e quadra coberta. Às 18h ocorre o show de encerramento da gincana com a Cia Show 4. O momento mais esperado do dia ocorre a partir das 20h, com o anúncio da equipe campeã. A premiação totaliza R$ 11 mil. O primeiro lugar fica com R$ 3,5 mil, o segundo com R$ 3 mil, o terceiro com R$ 2,5 mil e o quarto com R$ 2 mil.

MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Para receber bem visitantes e gincaneiros, a equipe do departamento de Serviços Urbanos esteve empenhada nos últimos dias cuidando da manutenção dos espaços públicos como pintura de bancos e escadas na praça e Rua de Eventos, troca de iluminação na praça, lavagem da arquibancada da Rua de Eventos.

