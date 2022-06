Esportes

Decisão começa domingo com jogo no campo do Cairu

A Liga Travesseirense de Futebol Amador – Litrafa aproveitou o domingo de sol para realizar os jogos da rodada da volta da fase semifinal do Campeonato de Futebol de Campo – Taça Travesseiro 30. Na categoria de Aspirantes classificaram-se para a final as equipes Travesseirense e Grêmio União de São João e, nos Titulares, Travesseirense e Cairu no tradicional clássico do futebol de Travesseiro.

A rodada teve jogos em dois campos. Em Picada Essig, SER Picada Essig e Travesseirense decidiram vaga de finalista na categoria de Aspirantes e Titulares. Na categoria de Aspirantes, as duas equipes empataram em 0 x 0, resultado que classificou o Travesseirense que havia vencido na rodada de ida em Travesseiro. Pelos Titulares, a vaga de finalista também ficou com o Travesseirense que havia vencido na rodada de ida e no domingo empatou em 1 x 1 com a SER Picada Essig. Em Três Saltos Alto, jogaram pelos Aspirantes, São João x Cairu. A partida terminou empatada em 1 x 1, resultado que deu a vaga de finalista para o São João. Nos Titulares, se enfrentaram Juventude x Cairu, que saiu vitorioso no primeiro confronto. No domingo o Juventude venceu de virada por 2 x 1, levando a decisão para os pênaltis, onde o Cairu ganhou por 4 x 3.

Os jogos das finais começam domingo, dia 19. A rodada de ida será disputada no campo do Cairu. Na preliminar, jogam pelos Aspirantes, Travesseirense x São João e, na categoria de Titulares, jogam Cairu x Travesseirense. Nenhuma equipe possui vantagem. No caso de dois empates ou uma vitória de cada equipe, independente do saldo de gols, a decisão vai para os pênaltis. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 13h30min e dos Titulares às 15h30min.

Por daiane