Produção própria começa na segunda quinzena de junho e amplia o mix de produtos da empresa

Com o objetivo de atender as demandas dos clientes interessados em qualidade, a Cooperativa Dália Alimentos está ampliando o seu portfólio de produtos e iniciará, na segunda quinzena do mês de junho, produção própria de queijos, incialmente em menor escala, na sede da primeira indústria de laticínios, que foi adquirida em 1965.

Com tecnologia sofisticada, de operação automatizada e semiautomatizada, a queijaria terá capacidade de processamento de 125 mil litros de leite por dia, em torno de 12 toneladas de queijo e deve empregar cerca de 65 colaboradores. O maquinário vem sendo instalado desde o mês de março do ano passado e totaliza o investimento de R$ 14 milhões.

No local serão produzidos cinco tipos de queijos: muçarela, provolone, prato, colonial e coalho. Ao todo, serão 22 embalagens para diversos tamanhos e formatos dos queijos, variando entre peças de 4 kg e fatiados de 150 gr. Além disso, deve ser comercializado para outras fábricas alguns subprodutos, como soro concentrado, creme de soro e retalhos que sobram da central de fatiados.

De acordo com o gerente da Divisão Produtos Lácteos (DPL), Antônio Maria Salazar Leivas, eventualmente, a empresa poderá fazer pequenos investimentos para ampliar essa produção, mas é necessário viabilizar uma larga rentabilidade primeiro. “Temos projeção para futuras adaptações de mais máquinas no setor de fatiamento. A área pode ser adaptada com a instalação de mais duas máquinas para o setor de fatiamento e, com isso, aumentar a capacidade para até 18 toneladas/dia”, afirma.

Conforme Salazar, muçarela será o tipo de queijo de maior volume de produção dentre os que serão fabricados, pois corresponde a 70% do consumo de queijos no mercado brasileiro.

A produção de queijos representará um mix mais amplo de produtos que a Dália comercializa no mercado. “Será um produto excelente, ainda mais com o selo de confiança que a Cooperativa possui. Com essas características, mesmo com os desafios ao entrar neste mercado, nossas perspectivas de vendas são as melhores”, reafirma Salazar.

HISTÓRIA – O segmento queijeiro não é uma novidade para a Dália. Durante a década de 1970, a empresa fabricou queijo em uma pequena indústria localizada em Charqueada no distrito de Putinga, com foco no consumo local e regional. Depois, na década de 1990, passaram a ser produzidas diversas opções de queijo na unidade do Aimoré, com comercialização estadual.

Nessa época, a produção era de forma mais artesanal e manual, mas agora, a Cooperativa pretende retomar o foco nesse segmento na fábrica do bairro Aimoré em Arroio do Meio. Por isso, ocorreu todo o reaproveitamento da estrutura existente da produção de leite UHT, desde caldeiras a vapor com capacidade de seis toneladas, sala de máquinas, câmara fria, laboratórios, estocagem de leite, recebimento até a pasteurização de leite.

A indústria localizada no Aimoré foi adquirida pela Dália em 1965 e acompanhou a tendência de motivar os associados para a criação de gado leiteiro. Nessa década, a Dália ampliou o setor de atuação para produção de laticínios, pois o rendimento econômico era superior ao da suinocultura.

A empresa foi considerada uma das primeiras cooperativas do Rio Grande do Sul a industrializar o leite UHT. Com o avanço da demanda, em 1996 a empresa adquiriu a primeira máquina da Tetra Pak, com capacidade para envase de seis mil litros/hora. Em seguida, foi executado investimento em mais três máquinas, ampliando a produção para 24 mil litros de leite/hora, equivalente a 440 mil litros de leite por dia.

A produção da indústria no bairro Aimoré cessou suas atividades de envase de leite em outubro de 2020, mas permaneceu com a produção de nata, quando toda a produção passou para o Complexo Lácteo, localizado em Palmas, em Arroio do Meio, construído em 2012. Hoje, o complexo produz toda a linha de laticínios da Dália: leite em pó integral, leite UHT Integral, desnatado, semidesnatado e zero lactose e creme de leite; e, na linha Sabor da Fazenda: zero lactose, integral e creme de leite.

Conforme Salazar, quando a produção de leite foi desativada na unidade do Aimoré, algumas máquinas foram vendidas, no entanto, a mais antiga, encontra-se no memorial da empresa, no Parque Dália, em Encantado. “O memorial guarda a primeira envasadora de leite que a Cooperativa adquiriu. Já as outras máquinas, uma foi vendida para uma empresa aqui do Brasil e outras duas foram para uma indústria chinesa”, relata.

Assim, a única atividade mantida e que continua em funcionamento no Aimoré é a produção de nata. “Atualmente produzimos entre seis a 10 toneladas/dia de nata, porém temos capacidade máxima para produção de 16 toneladas”, explica.

Além da produção de nata, a unidade dispõe de armazenamento de leite UHT, que é envasado no Complexo Lácteo de Palmas. “Nosso estoque tem capacidade de alocar cerca de 2 milhões de litros de leite”, afirma o gerente.

PROCESSO – De acordo com o Supervisor de Produção da unidade do bairro Aimoré, Diego Pereira Cardozo, a fabricação do queijo inicia desde o momento que o leite chega na unidade, onde ele é armazenado em silos com a capacidade de até 125 mil litros. Em seguida, é resfriado, pasteurizado e encaminhado aos tanques de fabricação (da marca Queijomatic). Após ocorrer a coagulação do leite, a massa láctea obtida passa por diferentes processos desde a separação do soro, acidificação, filado, prensado, salga, fatiamento e, por fim, é destinado ao setor da embalagem. Para cada variedade de queijo existem fluxos e processos distintos. A embalagem ocorre em duas máquinas e, dependendo do tipo do produto, utiliza-se a máquina a vácuo ou a termoformadora.

EMBUTIDOS/CÁRNEOS – Além de queijos, o conjunto no setor de fatiamento e termoformador também pode ser utilizado para embalagem de embutidos cárneos. “Há câmaras frias específicas somente para cárneos e outras câmaras frias somente para os queijos. Nos dias de embalar os embutidos, o fluxo passa a ser só de cárneos e na parte da queijaria, o setor é isolado no dia, podendo retornar ao fatiamento de queijos após higienização e limpeza de todos os equipamentos”, finaliza Diego.

