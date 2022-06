Esportes

O Torneio de Minifutebol promovido pelo Esporte Clube Rui Barbosa e coordenado pela Lafa, com a denominação de Copa Sicredi, e com apoio da Loja Bruxellas e Rocket Fibra, realizou na sexta-feira, dia 27, dois jogos que definiram as equipes finalistas. Na primeira partida jogaram Cruzeiro/Fit Trainer 3 x 1 Virakopus/HG Instal. Hidráulicas e Const. (craque foi Eduardo Fuhr/Cruzeiro). Na segunda partida se enfrentaram Só Barulho 1 x 0 SER Tomivô/Multicell (craque foi João Moura/Só Barulho).

Nesta sexta-feira, dia 03, ocorre a rodada final. Às 19h30min, jogam pela disputa do 3º e 4º lugar as equipes da SER Tomivô/Multicell e Virakopus/HG Instal. Hidráulicas e, às 20h30min, jogam pela decisão do título Cruzeiro/Fit Trainer x Só Barulho.

Por daiane