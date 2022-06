Apartes

Em clima de muito otimismo foi lançada na última terça-feira a 2ª edição da Imove, que envolve todos os profissionais e empresas que integram o setor imobiliário, móveis, construção, decoração, investidores. Com participação expressiva na economia do município, representam pela sua evolução e desenvolvimento bem estar, qualidade de vida como muito bem destacou o presidente da Feira, Felipe Pochmann Kich, na noite. A Apreciam, liderada pelo João Carlos Hilgert, destacou a necessidade de permanente inovação e espaço para os mais jovens, que estão muito bem preparados para assumir novas responsabilidades, destacando ainda que as entidades, incluindo CDL, Acisam, Poder Público, podem fazer cada vez mais por Arroio do Meio, sugerindo a recriação do Conselho de Desenvolvimento.

A Feira acontece de 8 a 11 de setembro

Oportunidade como vereador

Em um ano e meio da atual legislatura de Arroio do Meio, vários suplentes de diferentes partidos receberam oportunidade para ocupar cadeira na Câmara de Vereadores. No MDB, Ângela Bruxel, Ângela Friedrich, Michele Zanotelli e Fernando Kuhn já ocuparam o cargo por dois meses e Pedro da Silva e Marcelo Mugge, ocuparam o cargo por um mês. Em julho deve iniciar nova rodada de trocas, quando um vereador da bancada cede a cadeira para um ou uma colega, como forma de valorização e para que adquira experiência prática. Ângela Bruxel e Michele Zanotelli deverão assumir como vereadoras, no MDB. No PP ocupou cadeira na Câmara, Ricardo Liesenfeld, Osvaldo Freitas e Gilmar Ost. Em julho deverá ser dada a oportunidade para Mariah Kunzler. No PDT, a vaga de vereador foi ocupada em uma oportunidade pelo Enfermeiro Rogério.

Vale do Taquari

Entre os três pré-candidatos a deputado federal que se apresentam como sendo do Vale do Taquari, recebemos nesta semana a visita de Enio Bacci que já exerceu cinco mandatos na Câmara dos Deputados em Brasília e um estadual. Com longa experiência na vida pública, desde a vereança em Lajeado, está se colocando como opção de representar o Vale, se comprometendo na distribuição das emendas impositivas que cada deputado tem direito de destinar. Em 2021 estas emendas somavam para cada deputado R$ 16,3 milhões, em até 25 sugestões de execução obrigatória. Bacci acredita que no ano que vem este valor deverá estar em torno de R$ 20 milhões e pretende, caso seja eleito, destinar estas emendas para os municípios do Vale distribuídos conforme o porte em maiores, médios e menores, com destino principal para a saúde e segurança pública. Para um município do tamanho de Arroio do Meio caberiam recursos na ordem de R$ 1 milhão. Bacci foi filiado ao PDT, foi para o PTB e agora é candidato pelo União Brasil.

Em Brasília

O bolsonarista Jorge Weizenman de Arroio do Meio esteve em Brasília nesta semana. Ele esteve acompanhado de Irno Gisch (Rádio Digital) e o empresário Marcos A. Mallmann que também é Conselheiro do Clube Esportivo Lajeadense (que presenteou o presidente com uma camiseta comemorativa aos 111 anos do clube), Sidimar Capitania de Dois Lajeados. A visita foi intermediada pelo deputado federal Ubiratan Sanderson (PL). Eles estiveram em vários gabinetes.

Projeto 2024

A Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio, que tem como presidente Eduardo Ely está se envolvendo de forma muito propositiva em várias ações que projetam uma grande comemoração para 2024, ocasião em que serão comemorados os 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Rio Grande do Sul, vindos de diversas regiões da Alemanha. A ACMA conta com diferentes apoios, de um modo especial do Círculo de Amigos de Boppard, liderado pela Eneida Fuhr Kuhn. Neste ano, retornam as viagens de intercâmbio, sendo que uma delegação de jovens alemães será recebida em Arroio do Meio no mês de outubro. Como as duas entidades apoiam a cultura, a língua alemã, a música e outras manifestações culturais, destaque especial para a Semana da Língua Alemã que encerra domingo, promovida pela Escola Municipal Professor Arlindo Back, de Forqueta. Lembrando que todos os sábados pela Rádio Integração FM, o programa Verbindung traz muitas informações e aprendizados sobre a língua e cultura trazida pelos nossos antepassados. O programa apresentado pelo Eduardo Ely traz participações bacanas por parte de professores, historiadores, da cultura dos dois países, e que em Arroio do Meio tem uma irmandade oficial com a cidade de Boppard.

Por daiane