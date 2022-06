Resenha do Solano

A maioria das pessoas morre sem saber qual é a sua missão em vida. Nessa tentativa de descobrimento ou mera sobrevivência, temos muita dificuldade em saber o que é o melhor para nós mesmos, o que às vezes diverge dos nossos objetivos. Nisso temos diversas versões da história da Chapeuzinho Vermelho.

A mais recente, conforme narrativas coletivas, ocorreu no comércio de combustíveis (páginas 11 e 12). Mas se considerarmos experiências mais individuais ou pontuais, comum já termos ouvido esse relato em relação a açougues, oficinas, revendas, lojas de roupas, materiais de construção, produtos coloniais, orçamentos e serviços em obras, venda de imóveis, procedimentos clínicos, seguros, consórcios, impulsionamento/engajamento digital, pets, bodegas, extração e beneficiamento de lenha em talha e no comércio em geral, até em atividades ilícitas como no tráfico de drogas.

A tal da “arte” que tem veia no “oportunismo” de vender gato por lebre e afins, muitas vezes está amparada na legislação, até que se prove o contrário. Nem estamos falando de promessa de campanha política e paixões quentes, inventários e trâmites jurídicos. Poucas coisas no mundo são tão claras como contratos de publicidade em jornal impresso.

Em primeiro lugar temos o direito de desconfiar de tudo e dizer não. Avaliar melhor, ter uma segunda, terceira opinião, assim como buscar também nossos direitos, se temos as provas e instrumentos certos para fazer justiça. No mais, tudo serve de lição.

Com uma venda de 400 mil litros/mês (não só para consumidores de Arroio do Meio) o Flex da Dom Pedro II, veio para ‘quebrar’ um monopólio, atender todos os dias das 6h às 22h, com ampla convivência, e gerando concorrência direta e indireta com outros segmentos do setor automotivo, gastronômico/alimentício, entretenimento e afins.

Para alguns analistas do comportamento social local, o que rolou foram apenas ‘atritos e ruídos’ de um estabelecimento que está se inserindo na cultura de Arroio do Meio que vive em constante mutação.

EDIFÍCIOS DE 13 ANDARES X TORRE DA IGREJA – À exceção ao Plano Diretor, para aprovar projeto de edificação de 13 andares situada na rua Dr. João Carlos Machado, Centro, dá sinais de que arranha-céus vão tomar conta do Centro de Arroio do Meio. Algumas pessoas constaram que o relógio da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro não está mais visível de todos os pontos da cidade. Já ouvi um comentário

PERCEPÇÕES DA GINCANA E RIXA PERIGOSA PARA POVO – “As pessoas mostram quem gostariam de ser no Carnaval ou, no caso de Arroio do Meio, na gincana”. Esse foi o relato de uma pessoa perto de mim no fim da manhã de sábado durante o desfile da 4ª Gincana Municipal de Arroio do Meio. Eu estava de folga, passei lá por alguns minutos para tomar um samba de conhaque com guaraná e apreciar um espetinho perto da Rua de Eventos. Fiz isso também num dia das férias de verão, no fim de dezembro. Eu gostaria de fazer isso todos os dias, mas opto em trabalhar, cuidar da minha saúde, entre outras coisas propositivas.

Não vou me manifestar a respeito da denúncia aos bombeiros, que causou pequenos transtornos na organização do evento e muitos comentários de bastidores. Denúncias são mantidas em sigilo. Nunca vamos saber se foi a oposição, alguém do próprio ninho do governo, uma pessoa magoada ou um técnico justiceiro. Não vem ao caso.

Mas algumas denúncias, ou melhor, tentativas de judicializar o debate político – estratégia que está sendo usada dos dois lados – podem estar trazendo um prejuízo muito maior aos negócios e imagem das empresas e famílias, do que benefício político, além do risco de efeitos colaterais nas vésperas das eleições de 2024, dependendo da pauta social ou do vento. Até lá, muitos de nós podem nem estar mais interessados nisso.

A própria imprensa precisa rever sua responsabilidade na forma como expõe determinados fatos quando ânimos entre políticos estão desacerbados de forma excessiva. Como na transmissão televisiva de jogos, não mostrar as imagens de violência para poupar telespectadores e famílias de situações insanas.

Ainda sobre a gincana, na noite de sexta-feira, me chamou a atenção a pouca quantidade de pessoas bebendo bebidas alcóolicas – bem menos do que na época que eu tinha 16, 17 anos. Porém, na noite de sábado, uma comerciante se disse preocupada com o crescimento do comportamento autodestrutivo de jovens em torno de substâncias lícitas e ilícitas.

Entre sugestões de pais e mães de família para próximas edições, maior pontualidade nos horários de tarefas coletivas ou abertas ao público em geral, e encerramento mais cedo na noite de domingo, considerando trabalho e estudos na segunda-feira. Devido ao frio e doenças respiratórias, alguns também defendem a realização do evento no início do outono ou na primavera.

