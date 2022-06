Esportes

O 7º Campeonato Integração de Bocha Noturno – Copa Sicredi, realizou na sexta-feira, dia 10 e no sábado, dia 11, os jogos da rodada final que apontou a equipe do Cumpadi’s Bar como campeã da Série Ouro e a equipe do Brasinha como campeã da Série Prata.

A rodada final começou na noite de sexta-feira, dia 10, quando jogaram em Lajeado pela decisão da Série Ouro as equipes do Cumpadi’s Bar e o Central de Arroio do Meio. A partida terminou depois que o Cumpadi’s Bar venceu os dois primeiros jogos. Como a equipe já havia vencido por 2 x 1 na rodada de ida sagrou-se campeão. A Série Prata teve sua decisão na tarde de sábado, quando jogaram em Alto Palmas/Capitão, as equipes do Brasinha e do Pituca de São Caetano. O título ficou com o Brasinha, que no sábado venceu por 2 x 1, levando vantagem em relação ao número de bolas de seu adversário que havia vencido por 2 x 1 na rodada de ida em São Caetano.

A festa de encerramento do torneio ocorre neste sábado, dia 18, na sede do Brasinha de Alto Palmas/Capitão. A solenidade de entrega da premiação aos melhores classificados e destaques do torneio está prevista para às 11h30min com a presença dos organizadores, representantes de equipes e o Sicredi, patrocinador do torneio. Além dos melhores classificados serão premiados: Vânio Simonetti (Mané) como bochador destaque (Central) e Vitor Heinle, ponteiro e Paulo Alf, meio destaque, ambos do Cumpadi’s Bar.

