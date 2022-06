Esportes

O Campeonato Municipal de Bocha Força Livre promovido pela Liga de Bocha de Arroio do Meio (Labo) conheceu no sábado, dia 28, o campeão da Série “A”. A partida final ocorreu nas canchas do Guarani de Arroio Grande, reunindo Guarani “A” x Brasil de Bicudo. Na primeira final, em Bicudo, o Brasil havia vencido por 5 x 3 com um saldo de sete bolas.

No sábado, as duas equipes voltaram a se enfrentar. Outra vez se manteve o equilíbrio dentro das canchas com duas vitórias para cada lado nos jogos das duplas. A decisão foi para os quatro jogos de trios. Com um novo empate em 1 x 1 na primeira volta dos trios, a decisão ficou para os dois últimos jogos de trios ou no caso o Brasil somar o número de bolas que lhe desse a vantagem que o Guarani não poderia mais alcançar. Foi o que aconteceu e o Brasil foi campeão após um 3 x 3 e vantagem nas bolas. Este foi o primeiro título do Brasil em sua história no municipal de bocha. Assim que terminaram os jogos, o presidente da Liga de Bocha, Nicolau Gallas, promoveu a entrega simbólica do troféu de campeão ao Brasil e de vice para o Guarani.

Encerramento – A Liga de Bocha comunica que a festa de encerramento do campeonato acontece no dia 11 de junho com a entrega da premiação durante jantar baile promovido pelo Pituca no Salão PA-Rural, com animação da banda Contagem Regressiva. O valor do jantar será de R$ 40, tendo no cardápio carne de rês, porco, galeto, salsichão, comidas quentes e saladas.

Por daiane