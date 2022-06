Resenha do Solano

Existem pessoas que surfam conforme cada momento. Algumas não possuem discernimento entre coerência e simples união por propósitos, e acendem uma vela para cada santo para vencer, chegar e se manter no poder a qualquer custo. Não é culpa delas. Entretanto, também há pessoas livres e esclarecidas que têm a certeza de que quem não é fidedigno nas pequenas coisas, não será fidedigno nas grandes causas, e não se importam de nadar contra correnteza, nem que seja meramente para se exercitar ou dar bons exemplos.

Entender e se posicionar diante de fatos não é uma questão de blindar ou escoltar ‘A ou B’, nem torcer a favor ou contra. Se omitir diante de incoerências, injustiças ou falta de esclarecimentos, ou simplesmente deixar de melhorar a amplitude dos pontos de vista, seria muito pior. Vai bem além do que apenas guardar as pedras que se encontra pelo caminho ou aquelas jogadas até a gente, muitas vezes por pessoas que não têm a capacidade de ser líder de si e entender a diferença de cada momento.

Se a ‘verdade’ de 2022 fosse a mesma de 2017, o Grêmio não estaria rebaixado. As conjunturas social, econômica, jurídica, ambiental e esportiva estão em constante mudança. Ninguém é dono das narrativas verdadeiras. Seria muito simples.

A maioria das pessoas é boa. Apesar de suas limitações, são ou ainda serão importantes de alguma forma ou outra. Desqualificar alguém ou guardar mágoas de situações que fogem do nosso controle (como a liberdade individual), é energia mal direcionada.

Assim como ninguém chuta cachorro morto, os apoiadores geralmente preferem apostar nos cavalos mais bem preparados para cada tipo de carreira, principalmente onde haverá futuro. Numa simples analogia, o esterco já foi ração, mas não serve como trato. Os meios e pessoas envolvidas nos processos mudam periodicamente, por isso temos museus.

Além disso, há ‘equinos’ focados em outros propósitos, que vão além de ganhar, perder, se divertir ou destilar veneno. Acreditam que a vida vai além da competitividade material e ideológica. E que a sociedade precisa evoluir, porque senão logo teremos políticos que vão apostar quem leva menos tempo para chegar no Tribunal de Contas.

Por outro lado, talvez, ultimamente os arroio-meenses e outras pessoas do Vale do Taquari, perderam essa ambição, e estejam muito confortáveis num estilo de vida canguru, com uma mistura de inveja e admiração de estratégias.

PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE BUSCA CONCILIAÇÃO COM PROPRIETÁRIOS DE ÁREAS RIBEIRINHAS – A quarta-feira ficou marcada por nova audiência pública da Promotoria Regional de Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas (PRMATA) com os proprietários e arrendatários de áreas ribeirinhas situadas na localidade de Cascalheira, Passo do Corvo, São Caetano e Palmas, em Arroio do Meio. O encontro ocorreu novamente na Associação Esportiva Passo do Corvo e reuniu representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Patrulha Ambiental da Brigada Militar, Emater/RS-Ascar, Câmara de Vereadores e comunidade em geral.

O Promotor da PRMATA, Sérgio Diefenbach, voltou a explicar a agenda em torno do Programa de Recuperação Sustentável da Mata Ciliar do Rio Taquari (PRSMCRT) que tem o objetivo de liquidar 1,2 mil expedientes por meio de encontros regionalizados. Segundo ele, antes do arquivamento, ou definições mais exatas da adoção de medidas mitigadoras na mata ciliar ou intervenções no leito do rio, é necessário conhecer as propriedades para uma avaliação mais detalhada do ponto de vista técnico, ambiental, geológico e dos próprios proprietários, para um direcionamento mais preciso em torno de um consenso. “Vamos evoluir principalmente nos desacordos, nos unir, proteger o meio ambiente e viver de forma tranquila. Garantindo a venda documentada das áreas ou a conclusão de inventários, que hoje trancam sem soluções ambientais”, explicou Diefenbach.

Segundo o promotor, o novo código florestal mudou a metragem a ser preservada, podendo girar entre cinco e oito metros. Entretanto, deixou claro que só conhecendo a realidade das propriedades será possível ter uma noção se a mata ciliar começa no talude ou vem da margem, assim como excesso de cascalhos no leito do rio. “É preciso tirar o ranço do passado, evitar desgastes e investir a energia no que é positivo, respeitando a legislação. Andar devagar e para frente”, esclareceu.

O levantamento nas propriedades será feito pelo Departamento Municipal do Meio Ambiente, com suporte de equipe técnica terceirizada e apoio da Patram. Na ocasião também foi comentando a respeito do Termo de Ajustamento de Conduta que o município tem para recuperação da cascalheira. Além de assuntos gerais sobre o comportamento da fauna e flora no habitat local, uso de Apps para plantio e ocupação urbana em APPs, possíveis motivos de erosão de encostas e a importância da conservação do solo.

DESCONTO MAIS QUE SIMBÓLICO – O Programa Arroio do Meio Sustentável trará 15% de descontos no IPTU para quem já investiu ou vai investir em cisternas, energia renovável, arborização e conservação de calçadas, e coleta do esgoto cloacal. Valendo também para CNPJs. Num primeiro olhar, se considerarmos o atual valor médio por imóvel R$ 475 – dividindo R$ 5,7 milhões por 12 mil, imóveis na área urbana – chegaríamos a R$ 71,25 por ano, o que é pouco para quem faz esse tipo de investimento.

Mas nos próximos dias entrará em vigor a nova base de cálculos imobiliários, que está em fase de conclusão após renovação de contrato com uma empresa que iniciou trabalho em 2017. De acordo com secretário da Fazenda, Valdecir Crecencio, a transição será gradativa para não afetar o planejamento orçamentário das famílias e empresas.

Na sessão ordinária de quarta-feira, Adiles Meyer (MDB), também defendeu maneiras de se envolver pessoas com menor poder aquisitivo e a área rural. Vejo que, tanto no interior como na cidade, os descontos em impostos são apenas um estímulo, pois a sustentabilidade tem apelo muito maior do que o ecológico, que é sentido no bolso.

Por daiane