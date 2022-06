O Alto Taquari

No decorrer da Semana Mundial do Meio Ambiente (31 de maio a 5 de junho), o Departamento do Meio Ambiente e a secretaria do Planejamento de Arroio do Meio lançaram dois programas de sustentabilidade: a coleta seletiva de lixo e o Programa Arroio do Meio Mais Sustentável, que propõe desconto no IPTU de até 15% para imóveis sustentáveis.

O coordenador do Meio Ambiente, Paulo Regis Rheinheimer Jr, revelou que a coleta seletiva será implantada no decorrer do segundo semestre, inicialmente na área urbana. Num primeiro momento será feita uma campanha por meio de agentes de saúde e escolas, envolvendo as comunidades, sobre como funcionará o recolhimento e a classificação do lixo reciclável, orgânico e rejeitos. Além de vídeos e conteúdos institucionais da empresa de Transportes e Serviços Dartora, que faz o recolhimento, processamento e destinação correta dos resíduos em Arroio do Meio.

Paralelamente, o varejo será estimulado a fornecer diferentes cores de sacolas de compras para dar uma retaguarda aos consumidores na forma da disponibilização do lixo nas lixeiras e pontos de recolhimento. “A coleta seletiva é uma demanda que veio da comunidade, e já é uma realidade em Lajeado, Estrela e Santa Clara do Sul”, frisou Rheinheimer.

LIXO RECICLÁVEL

Jornais, revistas, papel, papelão, embalagens longa vida, metálicas e plásticas, garrafas pet, vidro, tampas, sacos e sacolas descartáveis, fotografias, espuma, acrílico, porcelana entre outros.

REJEITOS

Lenços, bitucas, cotonetes, papel higiênico, fraldas, absorventes, entre outros.

ORGÂNICO

Restos de comida, cascas de legumes, frutas, ovos, resto de varrição de casa, guardanapos de papel usados, entre outros.

DESCONTO NO IPTU

O secretário do Planejamento, Carlos Rafael Black, anunciou detalhes do Programa Arroio do Meio Mais Sustentável que propõe descontos de até 15% para imóveis sustentáveis.

Entre os indexadores, estão 2% de desconto para quem tem duas árvores ou mais adequadas a cartilha de arborização urbana que será apresentada em breve ao Legislativo; 2% para quem conservar as calçadas de acordo com a legislação do programa Calçada para Todos; 5% para quem tiver captação da água de telhados e cisternas com mais de 5 mil litros; 4% para quem tiver energia renovável regularizada pela Aneel, 2% para quem faz a coleta do esgoto da fossa com Manifesto de Transportes de Resíduos. Todas as informações devem ser protocoladas na prefeitura e terão validade de cinco anos.

O projeto, que já foi aprovado pelo Codemam, foi enviado para análise das comissões de constituição e justiça e de finanças e orçamento, na sessão ordinária da Câmara de Vereadores realizada quarta-feira, dia 1º e deve ir à votação em 15 de junho.

