O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Dia 12 de junho é comemorado no Brasil o Dia dos Namorados desde o final da década de 1940. Data que remete à celebração do amor, afeto e carinho, é também mais uma oportunidade para demonstrar à pessoa amada a importância dela na sua vida.

Definido como forte afeição por outra pessoa, o amor é um dos sentimentos mais inspiradores, pois faz o coração despertar para algo novo. Já dizia Luís Vaz de Camões “O amor é fogo que arde sem se ver”. Nesse contexto, quem não gosta de ouvir ou ler histórias românticas que aquecem o coração? Confira relatos de amor.

Luiz Henrique Schuck, 35 anos e Mariane Hammes, 24, residem em Linha 32, Arroio do Meio. O vigilante e a atendente de farmácia iniciaram sua história de amor há cerca de sete anos e, atualmente, estão construindo sua residência e fazendo planos para o futuro.

Obra do destino

Luiz e Mariane se viram pela primeira vez numa festa de formatura de Ensino Médio, no antigo Tampas, em Arroio Grande. “Nos esbarramos na pista e eu gravei o lindo rosto daquela menina”, relata Luiz. Ele conta que alguns dias depois, enquanto navegava no Facebook, viu a foto de Mariane e logo a reconheceu. “Enviei uma solicitação de amizade e, em duas semanas, ela a aceitou”. O início do romance se deu pelo bate-papo na própria rede social com o primeiro “oi”, enviado por Luiz. “Alguns dias depois ela me respondeu. Então, começamos a trocar mensagens com mais frequência. Depois de cerca de seis meses conversando on-line, resolvemos marcar um encontro”.

Os capítulos seguintes remetem a expectativas e algumas frustrações. “Combinamos de nos encontrar na área de lazer, em frente à escola, em Rui Barbosa. Mas no dia ocorreu um imprevisto e ela não pôde comparecer”, relembra Luiz.

Os dois resolveram então marcar outro encontro. A segunda tentativa estava combinada para ocorrer em Cairu, no baile de São João. Na ocasião, quem não pôde se fazer presente foi Luiz, pois ficou com sua mãe, que estava doente.

A terceira tentativa se deu no São João da Escola Princesa Isabel, em Rui Barbosa. “Decidi ir vestido de caipira, já que a festa era de São João, mas não esperava que ela não fosse me reconhecer”, conta Luiz. Os dois acabaram se desencontrando e, com isso, ele já estava começando a ficar frustrado.

Com o desejo de reencontrar a menina do rosto bonito, ele tentou novamente. Combinaram de se encontrar no baile de kerb, em São Luiz, Capitão. “Na época, eu tinha um Fiat Uno ano 1996 e convidei um amigo para ir comigo. Lembro-me até hoje daquele dia. Nas proximidades de São Luiz pegamos uma cerração intensa. Eu estava andando a 15km/h quando pedi para o meu amigo sair do carro e ir na frente me guiar, porque eu não enxergava nada”. Por fim, conseguiram chegar no local. “Eu não conhecia ninguém daquele lugar, mas entrando no salão, vi Mariane sentada com seus familiares. Ela se aproximou, conversou comigo e, naquele dia, 11 de julho de 2015, rolou o nosso primeiro beijo”.

Luiz relata que acredita ter sido o destino o responsável por unir os dois, pois com os desencontros e empecilhos pelo caminho, ele estava prestes a desistir.

Confiança e transparência

Luiz e Mariane acreditam que a base para um relacionamento saudável e duradouro está na confiança e na transparência. “É preciso um confiar no outro e sempre falar a verdade”. Além disso, destacam que pequenos gestos de amor são fundamentais. “Faça seu parceiro se sentir a pessoa mais importante do mundo, agradando com pequenos presentes, seja com uma simples flor, que pode significar ‘Eu te amo’. Atualmente, nossa meta é terminar a casa, marcar nosso casamento e construir uma família”, destacam.

Por daiane