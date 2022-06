O Alto Taquari

Assim como nas três últimas edições, a gincana é organizada por uma empresa contratada pelo município. A Comissão Organizadora é integralmente formada por pessoas de Vera Cruz, município com tradição em gincanas. O integrante William Souza já fazia parte da Comissão Organizadora das edições de 2017, 2018 e 2019, sendo responsável basicamente pela tarefa enigmática e já está familiarizado com a gincana arroio-meense. Ele diz que o engajamento das equipes é surpreendente, pois além das tarefas propostas, se envolvem em eventos e também colaboram com fotos de “bastidores” para compartilhar com a população através das redes sociais da Comissão.

William faz mistério e afirma que o número de tarefas ainda é segredo, mas já alerta as equipes para esperarem muito trabalho no fim de semana. As tarefas vão exigir, especialmente, muita atenção. “Como dica especial a todos os gincaneiros eu destacaria: leiam bem o regulamento e tenham organização”, afirma, salientando que o objetivo é levar a todos, incluindo a população em geral, momentos de diversão, alegria, cultura e arte.

A grande novidade da edição deste ano é o retorno do desfile no sábado de manhã. Será a primeira edição realizada pelo município que terá desfile. A última vez que a gincana teve desfile foi em 2015, a edição que marcou o encerramento do ciclo Gincana The Horse, realizada por 23 anos ininterruptos.

Neste ano, cada equipe terá um tema diferente: Frozen, Divertidamente, Meu Malvado Favorito e Minions e Hotel Transilvânia. O fato de os temas estarem ligados ao universo infantil não é à toa. Conforme William, o objetivo é encantar e estimular as crianças. “A gincana só sobrevive com a renovação e a as crianças são a base. Acreditamos que estimular as crianças a serem gincaneiras vai fazer com que esse evento perdure por muitos anos”.

Para o desfile as equipes devem respeitar uma composição obrigatória, com comissão de frente, duas alas ligadas ao tema, uma ala infantil, um casal de mestre-sala e porta-bandeira e uma ala final com todos os integrantes e simpatizantes da equipe identificados com camiseta ou fantasiados. A novidade deste ano é música ao vivo. Cada equipe teve de produzir uma música ou paródia que será apresentada ao vivo durante o percurso do desfile.

ALTERAÇÕES NO TRÂNSITO

Em virtude do desfile, haverá alterações no trânsito com o fechamento de ruas a partir da madrugada de sexta para sábado nas imediações do Supermercado Languiru. O desfile inicia na esquina da rua São Luiz com encerramento na Rua de Eventos. As ruas bloqueadas podem ser conferidas no mapa ao lado.

Vem Cô Chico

Local do QG: Rua Júlio de Castilhos, nº 207, Centro (local da antiga expedição da Girando Sol)

Cor da equipe: azul marinho

Nomes dos candidatos a Rei e Rainha: Raí Rohr e Cláudia Nice Bach

N° de integrantes da equipe: aproximadamente 280 integrantes

Como surgiu o nome da equipe: o nome da equipe surgiu de uma gíria entre a galera. Sempre que alguém tinha uma ideia se usava a expressão “Vem Cô Chico”, e acabou ficando como nome da equipe.

Expectativas para a retomada da gincana, especialmente neste pós-pandemia: as expectativas estão muito grandes, percebe-se isso em todos os nossos integrantes e também nas outras equipes, o entusiasmo e a ansiedade pela volta da gincana estão muito altos. Acreditamos também que será um tanto quanto desafiadora essa volta pós-pandemia, em virtude de que todos os envolvidos neste evento estão desacostumados com tudo isso, afinal, foram quase três anos de paralisação sem a gincana. No entanto, todo esse desafio traz um sabor de querer mais, uma atmosfera surreal que somente quem participa sabe como é.

O que acham sobre as tarefas propostas até o momento: as tarefas estão de acordo com o que esperávamos, com um pouco de cautela na quantidade por parte da CO, algumas tarefas estão nos surpreendendo um pouco, seja a tarefa em si ou a forma que ela precisa ser executada. Enfim, estamos muito bem preparados para tudo que vier e com certeza daremos mais que 100% em cada tarefa.

Grito de Guerra:

Ooh Vem Cô Chicooo,

Ooh Vem Cô Chico Copador, Ooh Vem Cô Chicooo,

Vem que nós seremos campeões!

Nomes dos líderes: Douglas Mallmann, Jéferson Schmitz, Jéssica Schmitz, Larissa Rodrigues e Tiago Lorscheiter.

Lost

Local do QG: R. General Daltro Filho, n° 40, Centro

Cor da camiseta: verde

Nome dos candidatos a Rei e Rainha: Emily Zanotelli e Jerrick Patrick Scheid

Número de integrantes da equipe: 70

Como surgiu o nome da equipe: surgiu através de um grupo para participação de um rally. Significado do nome é Perdidos, que foi assim que iniciamos no rally.

Expectativas para a retomada da gincana, especialmente neste pós-pandemia: esperamos tarefas atrativas, bem elaboradas e que contemplem nossa equipe que é pequena.

O que acham sobre as tarefas propostas até o momento: muito boas, algumas atraíram muito a equipe.

Grito de guerra: Somos a torcida da Lost

Viemos foi mesmo pra ganhar

Lost é puro sentimento

Gincana nós vamos copar

Dale dale dale ô

Dale dale dale ô

Dale dale dale dale Lost eu sou

Nome dos líderes: Amanda Träsel, Alamir Arnhold, Gustavo Henrique Friedrich, Leonardo Fagundes, Rejane Steffens Piassini.

Curê

Local do QG: Rua Presidente Costa e Silva, nº 37, Centro

Cor da camiseta: preta

Nome dos candidatos a Rei e Rainha: Rodrigo Schwambach e Júlia Hammes Matte

Número de integrantes da equipe: aproximadamente 300

Como surgiu o nome da equipe: os atuais integrantes não souberam responder a origem do nome

Expectativas para a retomada da gincana, especialmente neste pós-pandemia: a equipe como um todo estava muito ansiosa para a retomada da gincana, já que foram dois anos sem nenhuma atividade, onde nosso principal foco era cuidar da saúde e do bem-estar. Estávamos todos carentes de tudo que a gincana nos proporciona, como as pessoas que voltamos a encontrar, a diversão gerada, o senso de propósito. É muito bom que aos poucos as coisas vão voltando a ser como eram.

O que acham sobre as tarefas propostas até o momento: a equipe no geral sempre foi muito favorável a ter tarefas na fase do “pré-gincana”, como a gente costuma dizer, porque servem de combustível para dar ânimo às pessoas da equipe. Tarefas e rallys noturnos, os desafios do Instagram e a tarefa de fotos são ótimos exemplos de tarefas que mobilizaram várias pessoas e serviram para deixar todos na expectativa pelo final de semana da gincana.

Grito de guerra:

Vamos pra cima Curê

Quero cantar com você

Vestindo esse manto é tudo ou nada

Vamos alma negra levanta essa taça

Quero ser campeão

Ohhhh ohhh ohhh

Nome dos líderes: João Caetano Casotti, Lucas Scheid, Morgana Schneider, Simone Mörs, Stéfano Girelli.

Schtena

Local do QG: Rua Visconde do Rio Branco, nº 303, Centro (em frente ao Banco do Brasil)

Cor da camiseta: amarela

Nome dos candidatos a Rei e Rainha: John Junior Schmidt e Carolina Motta

Número de integrantes da equipe: em torno de 400 pessoas, diretas e indiretas

Como surgiu o nome da equipe: o nome surgiu porque sempre que alguém derrubava algo, o Lima gritava “schtena”, que acabou ficando como nome da equipe.

Expectativas para a retomada da gincana, especialmente neste pós-pandemia: nossa expectativa é de fazer uma boa gincana como sempre é nosso objetivo. É muito bom poder sentir esse espírito gincaneiro retornar depois do período pandêmico. Teremos uma proposta nova de gincana por ser uma comissão organizadora diferente e esperamos estar preparados para tal desafio.

O que acham sobre as tarefas propostas até o momento: até o momento tivemos tarefas bacanas que envolveram bastante pessoas da equipe. E a volta do desfile, que a comunidade tanto esperava, fica com a maior expectativa até o momento de se fazer o melhor para o entretenimento da comunidade.

Grito de guerra: Uh, tererê sou Schtena até morrer

Nome dos líderes: Camila Barbosa, William da Silva, Gabriel Leidens, Karin Krämer e Natália Scheibler.

Por daiane