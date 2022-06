O Alto Taquari

Com 10 lojas localizadas na região, A Mobília Móveis comemora seus 28 anos no mês de junho com diversas promoções.

A rede possui toda linha de móveis residenciais, como cozinhas, dormitórios, salas de jantar, estofados, colchões entre outros. Somando ao seu catálogo opções de móveis planejados, onde o cliente conta com auxílio de profissionais especializados para personalizar cada projeto com grande flexibilidade de medidas e variedade de materiais e acabamentos.

A Loja de Arroio do Meio conta com um show room variado com produtos de qualidade reconhecida e atendimento personalizado.

Por daiane