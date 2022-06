O Alto Taquari

O envio de uma mensagem despretensiosa para um número aleatório, foi o primeiro contato do advogado arroio-meense Alex Sandro Theves, 43 anos, com a servidora pública carioca, Jaqueline Marins Serrano, 47 anos. O fato inusitado ocorreu em 2008 e desencadeou uma troca de mensagens que acabou ficando mais intensa.

Em 2015 já com WhatsApp e outros recursos, as conversas começaram a mudar e os dois decidiram se encontrar. Porém, as férias do trabalho e da graduação de Alex não coincidiam com a possibilidade de encontrar Jaqueline. Mas as dificuldades apenas postergaram o que o destino já havia traçado.

Em maio de 2018 ela foi até Gramado e ele tinha planejado ir até lá para encontrá-la. No entanto, não deu certo. “Foi no período da greve dos caminhoneiros e eu não tinha combustível suficiente para ir a Gramado”. Mas em julho Alex viajou até o Rio de Janeiro e lá, pela primeira vez, se encontraram pessoalmente. “Recordo que existia um pouco de nervosismo, acredito que de ambas as partes, pois era tudo novo, cheio de medos e esperanças. Mesmo sendo o primeiro encontro formal, parecia que não era um primeiro encontro”, revela Theves.

Poucos meses depois, ele levou seus pais para o Rio de Janeiro para conhecerem a Cidade Maravilhosa e sua “prenda”, que apelida de ‘cariucha”. A partir daí os encontros passaram a fluir bimensalmente e até mensalmente. “É uma pessoa maravilhosa. Tenho um respeito enorme pela Jaqueline, pessoa honesta e muito sincera. Sempre excelente companhia”.

Jaqueline afirma que sempre gostou muito de conversar com ele e todos os assuntos fluíram. O que mais admira em Alex é a cumplicidade e o companheirismo. “Sempre quando preciso ele está disposto a me escutar, aconselhar. Pronto pra tudo”, revela.

O casal mantém contato diário. “Todos os dias, por volta das 21h tiramos um momento para nós. Por chamada de vídeo discutimos assuntos aleatórios, do dia e outros tantos […] Muitos perguntam sobre planos para o futuro. O próprio nome futuro diz, é algo que virá e, em relação a isso, mantemos cautela ao comentar. Temos nossos planos que estão sendo amadurecidos. O assunto (planos) não é algo superficial que se não der certo… vida que segue. Não! É algo que quando decidido, deve ser levado até o fim, haja o que houver”, avalia Alex.

Por daiane