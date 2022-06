Em Outras Palavras

Hoje, quando escrevo estas mal traçadas linhas, é terça-feira, 7 de junho. Dia em que completo 62 anos. É um dia úmido e frio, como sempre acontece no meu aniversário, com previsão de sol, frio, tempo seco para o final de semana. Igualzinho ao que acontece na vida: dias nublados que antecedem jornadas iluminadas e depois voltam as intempéries.

A vida me presenteou com dois tesouros de maior valor: dois filhos maravilhosos. Laura e Henrique são motivo para acordar diariamente às 6h com o entusiasmo de um “foca”, gíria que designa jornalista novato, recém-formado ou ainda na faculdade. Eles me enchem de alegria, orgulho e esperança no futuro. É o melhor de tudo!

Agradeço todas as noites por tudo que tenho. Saí da colônia onde aprendi princípios e valores que até hoje são fundamentais. Fiz inúmeros amigos porque eles, de verdade, são para sempre. Cargos, funções, posições de destaque… tudo passa, mas os parceiros são indispensáveis.

Tive os melhores empregos que um jornalista pode querer no Estado. Conheci pessoas que até hoje me inspiram pelo trabalho. São exemplos de retidão, ética, comprometimento. Sou movido pelo tesão. Calma! Estou falando do entusiasmo que me desperta ainda com o dia escuro e me acompanha até adormecer.

A cada despertar, um desafio, uma

oportunidade de ser melhor, ajudar

Impulsivo, tento controlar esta tendência de agir com o coração. Reluto em adotar o conselho de um grande amigo, o desembargador Voltaire de Lima Moraes, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Diante de um tsunami de problemas, ele calmamente pedia um café e dizia:

– Amigo Gilberto, deixa tudo decantar primeiro. Depois a gente vê o que fazer.

Sempre que preciso me apresentar, em cursos ou treinamentos, falar da trajetória profissional, evito citar nomes que são referência. A memória, que nunca foi das melhores, falha mais com o avanço da idade. Não tem jeito. Às vezes é motivo de constrangimento. Há pessoas que me chamam pelo nome, perguntam pelos filhos e eu fico mudo. Mas a idade – sempre ela! – também me fez sincero. Digo, sem pudor: “Tchê, me desculpa, mas a idade tá pegando e não me lembro de ti!”.

Tristezas e desilusões são inerentes à vida. Raramente me abatem, mas por vezes calam fundo, causando melancolia. Perdas também são marcantes. Perdi meu pai com 52 anos e há pouco tempo minha mãe, na faixa dos 80. Fazem muita falta. Cada um a seu jeito. São insubstituíveis, únicos. Exemplo, inspiração. Se puder significar 10% para os meus filhos do que eles representam para mim estarei realizado.

A cada dia, um tijolo. A cada despertar, um desafio, uma oportunidade de ser melhor, ajudar, elogiar, ser generoso, solidário e sempre um ombro amigo para quem precisar. Simples assim!

