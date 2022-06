O Alto Taquari

A 2ª edição da Imove, Feira Imobiliária, de Construção Civil e Serviços de Arroio do Meio reuniu cerca de cem pessoas para o seu lançamento realizado na noite de terça-feira na Associação Comercial, Industrial e Serviços de Arroio do Meio (Acisam). Durante o coquetel foram apresentadas as novidades desta edição e também aberta a comercialização dos estandes.

Pelo menos metade dos espaços disponibilizados foram comercializados na noite de terça-feira, após o evento de lançamento. Apenas empresas e profissionais com CNPJ registrados na cidade de Arroio do Meio podem expor na feira.

Estima-se que mais de 50 empresas façam parte do evento que ocorre de 8 a 11 de setembro, no CTG Querência do Arroio do Meio. São 58 estandes disponíveis no total, 27 ficarão dispostos na parte interna e 26 na parte externa. Cinco estandes são destinados para os Patrocinadores Ouro.

Qualidade de vida

“Promover qualidade de vida para a população é um compromisso de quem atua na área da construção civil, imobiliária e de serviços. A Imove, foi estruturada para apresentar e vender as potencialidades de Arroio do Meio, atraindo investidores, gerando riquezas para a comunidade, projetando e valorizando as empresas que aqui estão”, destacou o presidente da Imove, Felipe Kich. Ele ainda observou que o setor movimenta a economia e gera empregos.

Retomada

O prefeito Danilo Bruxel disse que a Imove é um marco na retomada das atividades, depois de dois anos de pandemia, e que a Administração é parceira do evento. Destacou que Arroio do Meio tem muito a mostrar para a região e o fato de a Imove ir para um espaço maior já mostra o crescimento da feira. Bruxel também adiantou que o município voltará a ter uma feira própria, o que está previsto para ocorrer em 2023. “A partir da experiência da Imove, neste ano, vamos projetar a feira do ano que vem”.

Localização estratégica

O presidente da Associação dos Profissionais e Empresas da Construção Civil, Setor Imobiliário e afins de Arroio do Meio (Apreciam), João Hilgert, ressaltou a posição geográfica do município. “Estamos no meio do Vale do Taquari, precisamos aproveitar nossa localização. A Imove foi criada exatamente para isso: mostrar nossa força e concretizar negócios para toda região”.

João, que presidiu a primeira edição da feira, ressaltou que os novos empresários estão prontos para revolucionar e sugeriu que o Executivo e o Legislativo avaliem a possibilidade de reativar o Conselho Municipal de Desenvolvimento, o Comude.

Realização

A Imove é uma realização da Associação dos Profissionais e Empresas da Construção Civil, Setor Imobiliário e afins de Arroio do Meio (Apreciam), da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Arroio do Meio (Acisam) e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Arroio do Meio (CDL), com apoio da prefeitura.

Todo movimento e novidades da Imove podem ser conferidos no site www.imovearroiodomeio.com.br e nas redes sociais da feira. Aos interessados na compra de estandes, assim como reserva de espaço para food trucks e atrações culturais, devem contatar a equipe comercial, pelo e-mail imovearroiodomeio@gmail.com.

Por daiane