Após dois anos sem a realização das viagens em homenagem ao Dia do Trabalhador devido à pandemia, a Serraff retomou sábado passado (30 de abril), a sua tradicional ação de oportunizar aos seus profissionais atividades integrativas, recreativas, de lazer e aventura.

O Dia do Trabalhador já começou com homenagens mesmo antes da viagem, quando houve a entrega de um belo presente e um momento de reflexão no qual a Serraff ressaltou a importância do crescimento da empresa por meio do empenho e comprometimento de cada profissional. “Assim como compreendemos que nossa empresa progride com a contribuição de nosso profissional, também acreditamos que a Serraff contribui com ele na busca de seu melhor”, afirma o diretor João Carlos Scheibler.

Em edições passadas, os profissionais da Serraff já contemplaram oportunidades culturais como as de visitação a locais turísticos da Serra Gaúcha, do Vale do Taquari e da região metropolitana de Porto Alegre, entre tantos outros, todos recheados de vivências culturais, gastronômicas, de contato com a natureza e diversas atividades de aventura.

E, nesta edição de retomada, o destino oportunizado foi o parque automobilístico Velopark, localizado em Nova Santa Rita. “As expectativas de reviver a experiência ou ter ela pela primeira vez deixou a equipe numa mistura de empolgação, alegria e apreensão saudável. Mas acima de tudo de alegria para mais um momento como este que é muito apreciado pelos colegas e aguardado com grandes expectativas até o dia da revelação da proposta”, comenta a coordenadora de RH Adriane Fahl.

No local, a equipe foi dividida de forma harmoniosa em quatro grupos conforme orientações do parque para disputa de kartismo. Aos competidores melhor posicionados na corrida houve inclusive direito a pódio, medalhas e espumante. “Esta proposta num espaço de aventura, no qual a competitividade saudável entre os colegas é percebida e por vezes até manifestada, também oportunizou novas experiências, além de superação de medos e afirmação de suas habilidades. É uma prática que normalmente resulta em grande satisfação dos membros da equipe”, compartilha a diretora administrativa Marines Capoani Scheibler.

Após a experiência no Velopark, a equipe foi brindada com um almoço no restaurante PPG localizado no Pesque Pague do Gabardo de Montenegro. Assim, na parte da tarde os adeptos da pesca convencional e esportiva puderam usufruir um momento da prática de pescaria. Outros membros da equipe optaram por um momento mais relaxante passeando pelo local e curtindo os talentos artísticos da própria equipe que não deixou de levar seus instrumentos musicais para praticar e animar colegas da empresa.

