A bebida símbolo do Rio Grande do Sul estará em evidência em Venâncio Aires, porque ontem, dia 5, iniciou a Festa Nacional do Chimarrão. Neste tempo de retomada, nada mais justo que as pessoas possam viver a 16ª Fenachim, com o bom mate amargo de volta às rodas de família, amigos, colegas.

O maior evento do município ocorre de 5 a 8 e de 11 a 15 de maio, e espera receber aproximadamente 150 mil visitantes no Parque Municipal do Chimarrão. Em nove dias, a festa contará com uma programação artística e cultural diversificada.

A retomada

De acordo com o presidente da 16ª Fenachim, Vilmar de Oliveira, será a festa da retomada. Ontem, na celebração de abertura, ele falou sobre a importância do evento para o município. “Hoje é uma data especial, 5 de maio de 2022, abertura da 16ª Festa Nacional do Chimarrão de Venâncio Aires, a festa da retomada. Além do gostoso chimarrão, teremos várias atrações, shows nacionais, regionais, tradicionalistas, shows de bandas, exposições comerciais, industriais, agricultura familiar, esporte, artesanato, rodeio, motocross, boa gastronomia. Tudo foi preparado com muito carinho para que todos desfrutem de bons momentos conosco. Venham para a Fenachim, a festa com o sabor do Rio Grande. Estaremos recebendo a todos de braços abertos e com o chimarrão na mão”, destaca.

A 16ª Fenachim tem como principais divulgadoras a rainha Veridiana Röhsler, e princesas, Lavínia Giehl e Alexandra Keller, e o Casal Social, Eduardo e Cristiane Porto. O grupo cumpriu um extenso roteiro de divulgação pelo Estado e realizaram agenda em Brasília.

Ingressos

A Fenachim abriu ao público ontem com entrada gratuita. No dia 11 de maio, também não haverá cobrança de ingresso. Nos dias 6, 7, 8, 12, 13, 14 e 15 de maio, o ingresso vai custar R$ 10. Ainda, crianças até 12 anos não pagam e adolescentes de 12 a 15 pagam meia entrada, bem como, estudantes e idosos com a carteirinha. Já os ingressos para os shows nacionais ainda estão sendo vendidos pelo site www.blueticket.com.br e nos pontos de venda.

Programação

Shows de artistas locais, regionais, estaduais e nacionais, apresentações artísticas, teatro, coral, competições esportivas, palestras, jantares e reuniões são algumas das atividades que integram a Programação Oficial da Fenachim. Nos shows nacionais, destaque para Dilsinho (dia 7), Hugo & Guilherme (dia 8) e Grupo Pixote (dia 14), nas apresentações tradicionalistas para Baitaca (dia 6), Os Serranos (dia 8), Os Fagundes (dia 13), Shana Muller (dia 15) e João Luiz Corrêa (dia 15). A lista completa de todas as atrações está disponível no site oficial do evento, no endereço www.fenachim.com.br

Esporte

A 16ª Fenachim terá novidades nas programações esportivas. Uma delas é que nesta edição terão atividades de padel e beach tennis, esportes que estão em ascensão no município e também em âmbito estadual, com cada vez mais praticantes. Além disso, serão feitos campeonatos de futevôlei, futsal e vôlei de areia. A principal atração na área esportiva, que deve render mais participações, já é tradicional. O Campeonato Gaúcho de Motocross e a Copa Mocva de Veloterra e Motocross amador vão reunir centenas de pilotos e milhares de expectadores.

Artesanato

Mais de 40 artesãos, que fazem parte do Programa Municipal do Artesanato, confirmaram presença na festa e vão estar localizados no setor que foi intitulado de Espaço Artesanato de Venâncio Aires, localizado anexo ao Pavilhão de Exposições. Dois artesãos do Município de Mato Leitão também estão inscritos.

Concurso Gastronômico

A 16ª Fenachim vai conhecer, no dia 11 de maio, aniversário de Venâncio Aires, o melhor acompanhamento culinário para um bom chimarrão. Um concurso que vai possibilitar a participação de profissionais e também amadores na cozinha vai avaliar receitas de pratos que sejam boas parcerias para a hora da bebida que o gaúcho mais gosta. As inscrições são gratuitas, através do WhatsApp (51) 9910-9500, até o dia 9 de maio. A Afubra é parceira do concurso e vai oferecer a premiação para os três primeiros colocados.

Escola do Chimarrão

Uma das atrações confirmadas da Festa com o Sabor do Rio Grande é a Escola do Chimarrão, que diariamente vai ensinar o preparo dos vários tipos da bebida símbolo do Estado, junto ao Chimarródromo. No espaço haverá oficinas e aulas diárias sobre o preparo das diferentes formas de mate.

Por daiane