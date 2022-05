O Alto Taquari

Travesseiro prepara feira com programação multissetorial

A Administração de Travesseiro tem programada para 28 de maio a Feira da Saúde, Agricultura Familiar, Turismo e Artesanato. A programação será realizada no Ginásio Municipal, em frente à Praça Municipal Recanto da Alegria, no centro, com atividades para todos os públicos.

Além dos atendimentos em saúde, com exames, testes de visão, orientação médica e dicas sobre amamentação, haverá a participação da Associação de Artesãs de Travesseiro, o programa de turismo rural “Travessias”, arte na madeira, entre outras atrações.

A secretaria de Agricultura e Emater/RS-Ascar estarão com a exposição de estações técnicas de proteção de nascentes, plantas condimentares e meliponicultura. Haverá exposição e comercialização de mudas de árvores e alevinos e também a participação de agroindústrias e da cervejaria Don Ruggeri, de Pouso Novo.

Para contemplar a parte artística, a rainha de Pouso Novo, Duda Gaiteira, fará apresentação de músicas tradicionalistas. O evento também contará com a participação da Orquestra Infantojuvenil da Emef Pedro Pretto. Para as crianças haverá brinquedos infláveis e outras atrações.

Por daiane