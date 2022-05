O Alto Taquari

O presidente e o vice do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Arroio do Meio, Astor Klaus e Paulo Grassi, procuraram o AT nesta semana para fazer um alerta. Agricultores estão tendo valores descontados dos seus salários sem autorização. O valor de R$ 24,24 é descontado em benefício da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer).

Pelo menos dois casos já foram registrados na área de abrangência do STR, um em Arroio do Meio e outro em Capitão. Na região e no Estado há vários outros registros do desconto automático. Astor e Paulo recomendam que os agricultores confiram o extrato mensal da aposentadoria, pois ali vai constar o desconto, se houver. Os agricultores aposentados que estiverem sendo lesados podem buscar orientação no escritório do STR, onde a equipe vai providenciar o bloqueio do abatimento indevido. “No nosso entender é estelionato, porque é um desconto sem autorização”, salienta Grassi.

Em âmbito de estado, a Fetag também está orientando os agricultores aposentados e tomando as medidas legais cabíveis. Os sindicalistas defendem que tanto o INSS, que permite o desconto, quanto a beneficiária, precisam ser responsabilizados e os aposentados ressarcidos.

Pronaf

Outra orientação do STR é para que agricultores que tiveram perdas em função da seca e se enquadram nos critérios estabelecidos para o rebate de até 35% nas parcelas de investimento ou custeio (sem Proagro), com vencimento entre 1º de janeiro e 31 de julho, procurem o agente bancário para solicitar o benefício.

Por daiane