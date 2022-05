Câmara de Vereadores

A sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio, realizada quarta-feira, foi interessante para quem aprecia debates em torno da função de legislar e fiscalizar. No cerne das discussões entre situação e oposição, o motivo de alguns projetos em análise na Casa desde março não estarem sendo colocados em votação pela Mesa Diretora.

Rodrigo Kreutz (MDB) comentou que, muito se fala de divergências, mas que a Câmara vem sendo a favor de todos os projetos, mas que a discussão é fundamental. Ele pediu mais participação do Legislativo nos diálogos com o Executivo em torno de debates prévios e elaboração mais descritiva.

Alessandra Brod (PP) afirmou que a Câmara também tem o dever de efetivar o contato com o Executivo. “Não acredito que em outras legislaturas todos os projetos eram discutidos entre Administração e Legislativo”. Outra questão que a vereadora vê como fundamental é a reforma do Regimento Interno e da Lei Orgânica. Sugeriu que em uma quarta-feira se faça a reunião oficial e na outra se reúna os vereadores para discutir e colocar algo no papel. “Se somos legisladores, precisamos fazer isso: legislar. Já se passou um ano e quatro meses e nada foi feito neste sentido”.

Roque Haas, o Rocha (PP), disse que já foi presidente da Casa e achou estranho alguns projetos estarem trancados. Cobrou o motivo do presidente e observou que é preciso ser coerente: colocar em votação e, se não concordar com o teor, votar contra. “Não precisa ficar na gaveta”.

Em aparte, o presidente Marcelo Schneider (MDB) disse que os projetos não foram à votação pelo fato de todos onerarem a comunidade, principalmente com o aumento do número de funcionários. Rocha rebateu que a cobrança é grande, mas o município aumenta diariamente, sendo necessário o aumento também de funcionários. “Sendo contra, também não podem reclamar de serviços não feitos. Hoje há poucas máquinas e funcionários para a demanda” disse.

Paulo Roberto Heck (MDB) afirmou que a frota de veículos do parque de máquinas do município é de invejar outras cidades da região. Que há 37 equipamentos, dos quais, 25 foram trocados nas gestões anteriores. “A maioria são novos ou seminovos, em condições de trabalhar”. Ainda, entendeu como demagogia algumas colocações do colega Rocha, que na legislatura anterior cobrou que essa frota fosse utilizada no Programa Passo à Frente, em que o município utilizava estrutura própria para fazer base asfáltica. Kreutz também reforçou que o município está bem servido em termos de maquinário, motoristas (20) e operadores (10).

O presidente Marcelo Schneider esclareceu o porquê de alguns projetos estarem trancados. “Não podemos onerar mais os munícipes com mais servidores e mais custos em pavimentações. Dizia-se que iriam fazer mais com menos, mas está se fazendo menos com mais”. Citou alguns contratos que entende ter valores muito altos: a assessoria de comunicação, R$ 10 mil por mês. “Nós tínhamos apenas uma funcionária, serviços de assessoria e consultoria, que não se tinha, custam hoje R$ 70 mil por ano; pesquisa de mercado e opinião pública, mais R$ 50 mil por ano. Em quatro anos isso chega perto de um milhão de reais. E tem muito mais. Daí falta dinheiro para outras coisas, como a saúde”. Schneider reforçou que os projetos serão colocados em votação quando todas as dúvidas tiverem sido tiradas por meio de pedidos de informações. Em aparte, Heck acrescentou que em 2020 a gestão anterior mantinha 68 contratos, já em 2021 a atual mantinha 176.

CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO É APROVADA POR UNANIMIDADE

Em votação, três projetos de autoria do Executivo foram aprovados por unanimidade. A criação do cargo de técnico em informática no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do Poder Executivo Municipal, contou com emenda legislativa de Paulo Roberto Heck, que acrescentou atribuições e atividades correlatas ao cargo de agente administrativo, eis que, algumas das funções do técnico de informática exigem esse domínio que é uma questão de interesse público, amparado pelo Princípio da Efetividade.

O projeto mais discutido, com mensagem retificativa, foi a abertura de crédito especial de R$ 685 mil para construção de pórtico na entrada da cidade. A proposta teve pedido de vistas da vereadora Maria Helena Matte (MDB), na sessão anterior.

Ainda no plenário, César André Kortz (MDB) disse que os moradores comentam que o design é esquisito, por ser na saída do Centro e não na entrada, ou nos dois sentidos. Salientou que o Projeto Avançar Turismo abrange outras finalidades. E questionou o porquê de não ter sido aberto para que as entidades e comunidade dessem sua opinião.

Paulo Heck disse que nenhum representante dos roteiros turísticos foi procurado. Ainda, que poderia ter sido debatido de forma mais ampla, para que se ‘vendesse’ melhor o município. Se disse indignado com o Executivo, que admitiu um erro no projeto e deu a culpa para a Câmara.

Marcelo Schneider lamentou que a Administração foi à imprensa e colocou a culpa na oposição. Recordou que em 2000 foi feito um projeto de pórtico, discutido amplamente, a comunidade acabou indo contra e a iniciativa foi deixada de lado. Trouxe à tona que o projeto estava pronto desde janeiro, acusando a Administração de mentirosa ao alegar que tiveram apenas um dia para cadastramento. “Tudo bem, não vamos perder o valor, mas que não mintam”.

Durante a discussão, Alessandra Brod fez os esclarecimentos quanto à mensagem retificativa. Também disse que o valor do teto da contrapartida é índice calculado pela engenharia. Não significa que o custo vai atingir o montante podendo ser reduzido, como ocorreu na aquisição de móveis para Escola Infantil que vai ser instalada na Comunidade São Paulo, no Centro. Que será uma obra grandiosa, que não vai passar despercebida para quem passar pela ERS-130 e vai englobar os dois sentidos da via. Detalhou também que foi feita a análise pelos engenheiros quanto à localização, não sendo possível ser executado em outro local, e que o valor é exclusivo para pórtico.

Nelson Paulo Backes (PDT) avaliou que o ideal seria maior participação de outras entidades, como escolas, pois o projeto já existia. Mas, revelou que o momento de decisão para receber o recurso realmente foi em curto tempo. Que o dinheiro é realmente para pórtico, se não, teria de ser devolvido. Disse acreditar que a concorrência entre empresários pode ser benéfica para descontos.

Adiles Meyer (MDB) teme o valor que vai custar a obra, tendo em vista o tamanho da estrutura que está se projetando. Rodrigo Kreutz pediu que, se sobrar valor, este seja aplicado no turismo. Roque Haas, o Rocha disse que certamente será algo grande para todos os munícipes apreciarem na rotina. Só teme pelo valor do material a ser utilizado, que é muito alto. José Elton Lorscheiter (PP), o Pantera, assimilou que a obra irá engrandecer o município, virar uma referência e ser motivo de orgulho.

Ainda foi aprovada a cobrança de contribuição de melhoria para proprietários de lotes em oito ruas dos bairros Bela Vista, Aimoré e São Caetano, que não aceitaram participar do Programa Pavimenta Fácil.

Outros sete projetos permanecem em análise nas comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento.

NOITE DE ESTREIA– A noite também ficou marcada pela estreia do suplente Osvaldo Altair Freitas, o Traíra (PP). Ele fica no lugar de Vanderlei Majolo, do mesmo partido, que pediu licença pelo período de 30 dias. Falou a respeito das áreas de lazer. Pediu atenção em termos de reformas, citando como exemplo a do Bairro Navegantes. Ainda, pediu a colocação de assentos na praça Flores da Cunha.

CONCLUSÃO DA UTI DO HSJ – Maria Helena Matte (MDB) enalteceu a entrega do espaço físico da UTI junto ao Hospital São José. Revelou que a obra que é muito aguardada pela comunidade, ficou parada até surgir a necessidade de leitos por conta da covid-19. Disse que a Administração passada investiu R$ 500 mil, sendo R$ 100 mil do Legislativo. Valores que chegaram a R$ 1,5 milhão, somados os recursos federais. Destacou a importância de qualquer valor a ser doado pela comunidade para a obra.

José Elton Lorscheiter enalteceu todos que se envolveram na comissão e demais pessoas que se envolveram no projeto. “Uma obra da comunidade para a comunidade”. Revela que ainda há uma longa caminhada para, depois de pronta, ocorrer a habilitação.

Alessandra Brod destacou que toda obra tem o seu processo. É algo que não sai da noite para o dia. Que requer tempo, planejamento e tem o seu custo. Sugere que a Câmara tenha um trabalho diferenciado com a comunidade com ações, como um valor anual para a UTI.

Roque Haas valorizou o empenho da atual Administração que entregou o espaço físico. “Ao contrário de quem começou, prometeu e não cumpriu”.

Paulo Heck disse que obra começou na Administração anterior, em 2020, mas que não foi colocado prazo para terminar. “Quem colocou prazo foi a Administração atual, que era final de 2021”.

ESCOLAS INFANTIS – José Elton Lorscheiter, falou da licitação de móveis para escola infantil São Paulo, que em breve estará em funcionamento. Que a Administração está trabalhando para zerar a fila de espera, com obras também em Dona Rita e São Caetano. Assim como, para uma nova escola na Barra do Forqueta. Kreutz também falou de sua satisfação com o andamento das obras das escolas de Educação Infantil.

ASFALTOS E ESTRADAS – Pantera destacou a conclusão do asfalto da rua Juscelino Kubitschek. Quanto ao asfalto de Arroio Grande, disse que está andando bem, dentro do cronograma.

Rodrigo Kreutz avaliou que a rua Juscelino Kubitschek foi o resultado de uma visão de futuro na Administração anterior, que fez uma boa base, e que agora a via merece uma sequência até Bela Vista, com uma ponte em direção à empresa Oásis.

Paulo Backes disse que a ponte para sequência da rua já está licitada e os moradores já foram contatados.

César Kortz observou que na Forqueta Baixa seria importante levantar o eixo da estrada, para não ficar no nível da água em chuvas mais expressivas, assim como cuidar da limpeza das valetas. Pediu atenção geral para as estradas do interior e ruas dos loteamentos. Citou algumas ruas com defeitos no asfalto, que trazem riscos para os usuários, especialmente no Passo do Corvo e Cascalheira, onde moradores teriam questionado ao Poder Público se as localidades ainda existem no mapa. Que há um buraco por ser fechado há mais de meio ano.

Kreutz cobrou a limpeza solicitada pelos moradores da rua Olmiro Lansing. Lamentou os prejuízos com as chuvas, principalmente no setor primário e nas estradas. Paulo Heck alertou para dengue na rua Olmiro Lansing e a necessidade de cumprimento de uma ordem judicial.

Roque Haas falou que os produtores estão vindo de uma estiagem e agora sofrendo com o excesso de água. Avaliou que é preciso ter coerência ao pedir urgência e criticar atrasos em melhorias após uma enxurrada e cheias. A respeito de asfalto, falou de uma emenda do deputado Afonso Haam (PP) que está nos cofres do município desde 2019 e que agora está acontecendo, no sentido Centro Evangélico a Três de Maio. Citou outras obras com recursos do deputado. Na mesma linha, disse que o asfalto de Arroio Grande está acontecendo. Que no dia a dia se vê a evolução. Comentou que houve promessas de asfalto da Administração passada, que só foram promessas e que agora está sendo executado.

Paulo Heck questionou o colega Pantera quanto ao cronograma de asfaltamentos e do orgulho da conclusão da Juscelino Kubitschek. Ainda, revelou sua preocupação com a qualidade do asfalto de Arroio Grande, onde a água está empoçando sobre a pista em alguns trechos.

ÁGUA E SUSTENTABILIDADE – Adiles Meyer (MDB) destacou o compromisso do Poder Público para a conclusão de projetos e criação de novos. Parabenizou o evento na comunidade de Linha 32 abordando a questão da qualidade da água e a seca. Enalteceu a importância de alternativas para a reservação da água. Também comentou da difícil situação com a cheia do rio Taquari, onde o ser humano também tem um pouco de culpa. Diante disso, defende que um tema que precisa ser tratado com mais urgência e seriedade é a sustentabilidade, com a participação de todas as esferas da população.

Nelson Paulo Backes também destacou a importância do Seminário da Água realizado na Linha 32. Cumprimentou a Emater e a Administração, que proporcionaram o encontro. Muitas situações importantes foram citadas, algumas totalmente desconhecidas.

ESPORTE E EVENTOS – Rodrigo Kreutz, César Kortz, Paulo Heck, Marcelo Luís Schneider parabenizaram as equipes que participaram do Campeonato de Futebol Amador, Liga e a todas as pessoas envolvidas na organização, desde a copa, cozinha, cobrança de ingressos e jardineiros.

Kortz disse que na escola Duque de Caxias ocorre treinamento de futebol de forma voluntária. Com a chegada do frio, surgiu uma parceria com o salão Guarani, mas a estrutura precisa de pequenos reparos. Pede que o município dê essa atenção. Pediu também apoio à escolinha da Medianeira.

Kreutz revelou que a secretaria da Indústria, Comércio e Turismo e a diretoria do clube já estariam em tratativas.

Alessandra Brod abordou o retorno dos bailes dos idosos, disse que esteve presente e constatou a alegria das pessoas com a volta dessas atividades. Que é uma política necessária para a qualidade de vida dos idosos

Backes parabenizou a celebração e homenagem ao pastor Victor Lehenbauer. Fez referência à enchente e cumprimentou a todos os envolvidos no trabalho realizado.

