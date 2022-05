O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A empresária Anelise Gerhardt, junto com o marido Ivaldo e filho Bernardo são os proprietários do Sítio e Pousada Recanto da Felicidade localizado em São Luiz, em Capitão. Como proprietária da Ane Decor House, loja especializada em cortinas, persianas e dedicada para vestir os ambientes com conforto, harmonia, beleza e aconchego, Anelise aproveitou o local para expressar sua criatividade e amor pelo trabalho e pela natureza. Tanto na casa como na propriedade, cada cantinho foi pensado com carinho, transformando-o num pequeno paraíso. O local que era originalmente usado pela família, especialmente nos finais de semana, para descanso e receber familiares e amigos fez tanto sucesso entre os visitantes que a família resolveu abrir o espaço para locação. Inscreveram o Sítio e Pousada no Airbnb e também fazem locações através das redes sociais e WhatsApp 99733-4008.

A casa era dos pais de Anelise. Na sala de convivência a filha fez uma homenagem aos pais, Natália e Romualdo Rohr, por meio de um minimuseu com fotos e troféus, que também por toda vida foram ativos na comunidade, sendo que o pai, além de ter sido líder da igreja e do clube, foi vereador por quatro mandatos no município

No Sítio e Pousada Recanto da Felicidade, que é um espaço aconchegante, em meio à natureza, especialmente preparado para os visitantes desfrutarem dias incríveis, fazem parte do pacote de locação:

CASA AMPLA com três quartos climatizados, sala de estar, espaço gourmet completo climatizado e, para tornar o inverno mais acolhedor, é possível usar o fogão campeiro. Para sua comodidade, a pousada oferece todas as roupas de cama, toalhas de banho e possui toda linha de eletrodomésticos inclusive máquina de lavar roupa, WI-FI com 100 megas e televisão com acesso à Netflix e TV a cabo premium.

O QUIOSQUE está situado próximo à casa, ao pé de linda colina. O local possui freezer, mesa com cadeiras, churrasqueira e utensílios necessários para desfrutar de uma deliciosa refeição.

O BELÍSSIMO PÁTIO com grama, árvores e flores é um convite à contemplação e relaxamento. Possui piscina externa de pequeno porte para crianças e adultos; espaçoso deck na beira da água e com iluminação noturna, e fogo de chão para viver momentos inesquecíveis

O acesso até a pousada é feito por estradas rurais (5 km de distância da cidade de Travesseiro, 10 km da cidade de Capitão e 16 km da cidade de Arroio do Meio). Além da tranquilidade do campo, animais como cachorros, patos e cabeças de gado fazem parte do local.

Mais informações podem ser adquiridas pelo WhatsApp 99733-4008, no Facebook Sítio Recanto da Felicidade e Instagram Sitio_Recanto_Felicidade.

Por daiane