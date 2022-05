O Alto Taquari

Com o objetivo de desenvolver as lideranças jovens e contribuir na sua formação, o Sicredi Região dos Vales em parceria com as Secretarias de Educação de Anta Gorda, Capitão, Encantado, Guaporé e Putinga, realizou durante os meses de abril e maio, o primeiro encontro do Projeto Liderança Jovem.

O projeto faz parte do Programa A União Faz a Vida, que tem como objetivo construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania, por meio de práticas de educação cooperativa, contribuindo para a educação integral de crianças e adolescentes.

Com o tema “Coragem para liderar, aprender e crescer juntos”, a formação estruturada em cinco módulos, abordará temas como: coragem para liderar e ousar; crescer e inovar; curiosidade e confiança; informação e comunicação para o futuro; e socialização de projetos, que visam o desenvolvimento sustentável de forma individual e coletiva.

Com a assessoria pedagógica da Univates, o projeto se estende até novembro e beneficiará cerca de 150 alunos que são líderes e vice-líderes de turmas do 5º ao 9º ano de 18 escolas da região.

Por daiane