Esportes

Ser campeão em maio no ano que o clube completa 90 anos de fundação no mês de setembro, significa um presente adiantado para os torcedores e simpatizantes do Sete de Setembro de São Caetano. O título se soma à gloriosa história do clube que iniciou suas atividades no dia 07 de setembro de 1932. O título de campeão municipal do Campeonato da Lafa de 2022 foi conquistado contra um de seus maiores rivais, o Rui Barbosa. Para este certame, o clube, presidido por Emerson Neves e treinado por Elton Lorscheiter (Pantera) que tinha como auxiliar Renato Schmidt, se preparou com todos os cuidados dentro e fora de campo. O Sete foi quase perfeito. Nos oito jogos que disputou venceu seis e teve uma derrota e um empate. Com 19 gols marcados e 11 sofridos, o aproveitamento foi de pouco mais de 79%.

A final com o Rui Barbosa vai ficar marcada para a história. Na primeira partida, em São Caetano, o Sete venceu por 3 x 2. No domingo, as duas equipes travaram um duelo que terminou com empate em dois gols. A partida, que teve como craque o atleta Yago Ferreira, do Sete, foi dirigida por Jamerson Brum (Ortunho). Além dos quatro gols marcados, a partida teve muitas jogadas com gols perdidos, lances polêmicos, duas expulsões, provocações e discussões.

O Rui Barbosa começou melhor e abriu o placar com gol do zagueiro Luis Lansini. Depois, o Sete conseguiu se recompor e empatou com Edinho, chegando ainda no primeiro tempo ao segundo gol marcado por Joceir. Antes de terminar o primeiro tempo, o Sete ficou desfalcado com a expulsão do zagueiro Luiz Kurtz, por cometer falta no atleta Bito. No segundo tempo, o Rui Barbosa reagiu empatando a partida com gol de Bito e teve um gol anulado de Rafa Hammes, muito contestado pelo clube. Mesmo com um jogador a menos, o Sete conseguiu segurar o seu adversário, manter o resultado e ainda desperdiçar várias chances de gol. Minutos antes de terminar a partida, o Rui Barbosa teve expulso o jogador Ninho Träsel.

Festa do Sete com azul, vermelho e branco

Com cerca de 10min de desconto na partida concedidos pelo árbitro devido às paradas registradas no segundo tempo, o Sete, enquanto se defendia em campo, aguardava o apito final do árbitro para comemorar. O grito de campeão veio de todos os lados. Era uma festa de azul, vermelho e branco, as cores do clube. Enquanto jogadores, comissão técnica e dirigentes comemoravam dentro do campo, os torcedores aguardavam o momento para poderem entrar em campo também. Uma pequena charanga entrou por primeiro e ditou o ritmo da festa que teve pequenos foguetórios. Era só alegria e vibração. O Sete voltou a ser campeão depois de quatro anos. Em 2018, sagrou-se campeão jogando em seu gramado, também contra o Rui Barbosa.

Em meio a comemoração, o Sete foi agrupando seus jogadores para receber o troféu de campeão, representado pelo atleta Andrei Hilgert que aderiu a braçadeira de capitão após a expulsão do zagueiro Luiz Kurtz. De posse do troféu, a comemoração ficou sem fronteiras. O palco da festa foi o próprio campo do Rui Barbosa, onde os jogadores do Sete ensaiaram uma volta olímpica antes de seguir para uma série de fotos com amigos, familiares, dirigentes e torcedores. Na parte da noite, o Sete reuniu seu grupo na sede do clube, em São Caetano, onde se repetiram abraços e felicitações pela conquista. O cenário de festa teve continuidade na segunda-feira ao meio-dia quando foi servido churrasco para um grupo de simpatizantes.

Por daiane