O Alto Taquari

A equipe de Aspirantes do Rui Barbosa manteve a tradição de ganhar títulos. No domingo, pela decisão do Campeonato da Lafa, o elenco treinado por Rafael Fröhlich, popular Miro, precisou de muita superação para conquistar o título de campeão municipal diante do Sete de São Caetano. Depois de perder o primeiro jogo da final por 2 x 1, a equipe que tinha em seu elenco o presidente do clube Adriano Werner, precisou aumentar a dose de garra, esforço, disposição e superação para chegar em 1º lugar. Os jogadores responderam a altura.

Dentro de campo, o Rui Barbosa do capitão Júnior Trindade, abriu o placar no primeiro tempo com gol de Rodrigo da Rosa. O resultado era de risco. O Sete ameaçava a cada momento este marcador. O Rui Barbosa foi frio e calculista para chegar aos 2 x 0, outra vez através de Rodrigo da Rosa, escolhido o craque do jogo. O Sete ainda não se entregou e continuou a pressionar seu adversário. No final dos 90min, a decisão foi para os pênaltis, nos quais o Rui Barbosa superou seu adversário vencendo por 4 x 2, após o Sete ter errado três cobranças: uma chutada no travessão, uma para fora e outra defendida pelo goleiro. A partida, dirigida pelo árbitro Adilson de Moraes, teve quatro jogadores expulsos. Gustavo, do Rui Barbosa e Everton, do Sete, foram expulsos ainda no primeiro tempo. No segundo tempo foi expulso Kaká, do Rui Barbosa e, durante a cobrança de pênaltis, foi expulso Felipe, do Sete.

O Rui Barbosa disparou dentro do campo. Soltou o grito de campeão. Os jogadores foram comemorar com a torcida que vibrou com mais um título conquistado pela equipe de Aspirantes, que está despontando vários jogadores para a equipe titular. A festa foi completada com a chegada do troféu de campeão, aumentando o tom de alegria e vibração dos campeões, que seguiram a comemoração do lado de fora do campo, enquanto acompanhavam a partida dos Titulares.

Por daiane