O Esporte Clube Rui Barbosa iniciou o domingo do dia 1º de maio, Dia do Trabalho, com uma missão árdua e complicada. Reverter o resultado negativo que teve na primeira partida da final do Campeonato Municipal de Futebol da Lafa – categoria de Veteranos, diante do Cruzeiro com derrota de 1 x 0, em Linha 32.

O grupo de jogadores coordenado por Matheus Kortz, como treinador e Andrezinho Trindade, como dirigente, precisava vencer seu adversário para decidir o título nos pênaltis. Jogando em seu gramado, palco da decisão, o Rui Barbosa veio para o jogo com garra e muita vontade diante do desafio. A equipe pressionou e ainda no primeiro tempo abriu o placar com gol marcado por Douglas Bruxel (Chuta-Chuta), cobrando pênalti marcado pelo árbitro Jonathan Vivian. O gol da tranquilidade veio nos últimos 10min da partida através de Leandro. Com o resultado, o campeão foi decidido na cobrança de pênaltis, nos quais o Rui Barbosa foi mais preciso marcando as três primeiras cobranças, enquanto que o Cruzeiro as desperdiçou. O craque do jogo foi Leandro de Jesus (Rui Barbosa).

A conquista levou o grupo do Rui Barbosa para a comemoração. Ainda dentro do campo, atletas e dirigentes se abraçavam. O entusiasmo dos atletas foi ainda maior quando o grupo que tinha como capitão Kikinho Piassini, recebeu o troféu de campeão entregue pelo presidente da Lafa. A festa foi para sede do clube, onde participaram de almoço e seguiram reunidos durante grande parte da tarde festejando a conquista.

