Em Outras Palavras

Eu tenho inveja muito grande de pessoas que sabem vender.

Ok. Eu sei, Inveja é um sentimento degradante. Tanto que alguns sinônimos são ambição, avidez, ciúme, cobiça, egoísmo e ganância, termos antipáticos, pouco recomendáveis a um ser humano. Talvez inveja seja uma palavra muito forte. Tenho, de verdade, admiração por pessoas com o dom de vender um produto ou seus próprios serviços.

Trabalho há mais de 50 anos. Estou aposentado há uns quatro, mas não vislumbro a possibilidade de ficar até mais tarde na cama nestas manhãs geladas que marcaram esta semana. Sou apaixonado pela atividade de jornalista, mas cada vez estou mais tentado a buscar uma vida de aposentado na acepção do termo.

E o que isso tem a ver com a inveja que sinto de vários amigos? É que muita gente consegue parar. Parar ou apenas fazer o que gosta, escolhendo alguns clientes para prestar serviço com folga na sexta e segunda-feira. Seria o mundo ideal, mas sempre surge um convite irrecusável, um pedido de ajuda e acabo cedendo à vida operária de compromisso com horários e produção.

Pelo ócio criativo a pessoa seria capaz de se entregar

e dedicar inteiramente e desenvolver melhores ideias



Em vários países trabalho e lazer andam juntos como naqueles ambientes de empresas modernas de tecnologias. Lá, funcionários sesteiam, usam bermuda e Havaianas ou vão embora depois de duas ou três horas de jornada. No Brasil isto seria confundido com vagabundagem. Outros argumentam que o trabalhador não possui comprometimento com metas e indicadores de produtividade.

Nos dois anos de pandemia em que fiquei confinado em casa tive uma pequena amostra do que significaria unir trabalho e ócio, convivendo sem estresse ou medo de cobranças. Confesso que em todo este tempo dormi apenas duas vezes depois do almoço. O medo de ignorar uma mensagem no Whats ou uma chamada no celular ao deixar no “modo silencioso” impedia o relaxamento total.

“O Ócio Criativo” é a obra máxima do italiano Domenico De Masi. Nela, ele defende que o trabalho é rentável e pode ser conciliado com estudo e lazer. Esta mescla evitaria sobrecarregar o indivíduo, extraindo desta maneira o máximo do potencial de cada momento. Através do ócio criativo a pessoa seria capaz de se entregar e dedicar inteiramente e desenvolver melhores ideias.

Será verdade?

Por daiane