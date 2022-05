O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A exposição “Humano feminino: ou será Mulher? Das horticultoras Guarani aos nossos dias…” deu continuidade às atividades na tarde da sexta-feira, 6 de maio, com uma roda de conversa sobre a representatividade feminina nas instituições. O evento ocorreu na Casa do Museu, em Arroio do Meio, e foi mediado pela professora do curso de Direito da Univates, Dra. Luciana Turatti.

Entre os tópicos abordados na conversação, o primeiro deles foi o entendimento da palavra representatividade. Luciana ressaltou que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a representatividade não é o mesmo que querer vingança. Compreender o exercício de representar é entre outros, reconhecer todos os gêneros e saber que atualmente é preciso reforçar os estudos em torno da democracia e trabalhar a ideia de representatividade, isto é, representar o outro. É também a busca pela igualdade. E, principalmente em relação às mulheres, essa busca está voltada aos direitos e reconhecimento do seu papel na sociedade.

Em seguida, falou-se sobre o saneamento básico. Luciana trouxe essa questão justamente para mostrar que a desigualdade de direitos está em diversos estágios da vida das mulheres. Como elas costumam ser responsáveis pelas tarefas domésticas e pelos cuidados com a família, se o filho adoece, por exemplo, são as mulheres que se retiram do mercado de trabalho para se dedicar à saúde do filho. Ainda nesse contexto, foi tratado sobre a pobreza menstrual. Luciana destacou a importância de políticas públicas que parecem tão simples, mas que para muitas mulheres é uma realidade muito distante.

Outra questão trazida pela mediadora foi a violência doméstica. Segundo pesquisas, a cada minuto, 25 brasileiras sofrem violência doméstica. Algo que não se trata só de violência física, mas também abuso financeiro e psicológico.

Falou-se também acerca das condições das mulheres no mercado de trabalho, visto que em todos os cargos e áreas, as mulheres ganham menos do que os homens.

Em relação às demais instituições, foi mencionado o quanto é importante que as mulheres tenham coragem para se engajar nas causas sociais, bem como na política, mostrando que não só os homens podem assumir cargos com “poderes”.

Por fim, embora ainda há muito a ser alcançado pelas mulheres, Luciana trouxe alguns avanços e direitos conquistados como a Lei Maria da Penha, cotas nos partidos políticos, além de editais nas instituições de fomento à pesquisa.

Por daiane