Resenha do Solano

A doação incondicional ou sobrenatural funciona para momentos pontuais, como mobilizações, campanhas, implementações de programas, ações específicas ou linhas de produção. Ela não é eterna. É como um cobertor curto. Concorre com outras coisas importantes que também dependem de atenção e a própria vida. Dizem que é preciso saber como dosar e equilibrar de acordo com cada momento.

As pessoas gostam de comparar o grau de envolvimento nas causas com “vestir a camisa”. Lembrando que nenhum jogador de clube veste a camisa de graça e, muitas vezes, joga para perder e está tudo certo. Pois são profissionais. Não há como exigir o resultado do Real Madrid sem investir igual. Isso vale para prefeituras, empresas e relacionamentos, e em qualquer tipo de ‘contrato’ onde são analisadas reciprocidade e oportunidades.

É preciso ter em mente que times épicos só aconteceram por uma circunstância de fatores, que dificilmente se repete. Por isso são históricos e devem ficar no passado. Por mais que gostamos de comparações, é preciso viver o presente e olhar para o futuro. A derrota e rebaixamentos têm motivos.

Digo isso porque volta e meia o aumento de contratações no Executivo vai para pauta do Legislativo. No meio disso, temos exemplos básicos de que os municípios incorporaram atribuições do Estado e União em diversos setores. É uma crescente. O aumento de repasses em parte tem origem nessa descentralização, que ocorreu após marchas municipalistas e bandeiras na AL/RS e Congresso.

Estrela recentemente abriu contratações para fiscais em diferentes áreas, inclusive o cargo de fiscal de posturas. Arroio do Meio tem uma equipe reduzida, que atende diversos estabelecimentos – sem atenção integral – e ocorrências em todas as pontas. Inclusive, esse efetivo reduzido já chamou a atenção de forças tarefas que vêm de fora.

É só um pequeno exemplo de um setor. Independente de governo, o aumento nesse quadro em específico soa antipático nos dois sentidos – fiscalização excessiva e folha salarial. Por isso, o mais cômodo é manter as divergências entre os poderes e postergar. Mas ali na frente, alguém vai ter de arrumar o ‘ambiente’. Nem vou falar das veterinárias (páginas 10 e 11).

Outro impasse está em torno do ‘equilíbrio’ no número de operadores e para o número de máquinas existente. Máquinas estragam. Operadores ficam doentes e tiram férias. A hora máquina é mais cara do que a hora do operador. Vejo que, apesar das faíscas e momentos tensos, em breve haverá maior sintonia entre as decisões políticas e aspectos técnicos para atender anseios da comunidade.

ALERTA EXCESSIVO, PREOCUPAÇÃO COM A VIDA OU PODER DE INFLUÊNCIA?



Chamou a atenção a preocupação de líderes (especialmente os fora da política, inclusive de opinião) com os possíveis impactos do ciclone extratropical Yakecan no Vale do Taquari. A maioria preferiu não checar informações com a Defesa Civil local ou regional, e se ateve somente a informações divulgadas por veículos de mídia que se basearam em alertas de ventos de 120 km/h para o Litoral e cadeias montanhosas próximas, para formar opinião e tomar decisões.

Quem acompanha sites e institutos de meteorologia onde consta a velocidade do vento, tinha a opção de conferir a diferença do vento entre as regiões. Em Arroio do Meio, que fica um pouco mais de 180km em linha reta do litoral, a estimativa de velocidade máxima era 60km/h. Mesmo assim, funcionários, estagiários e estudantes foram liberados de empresas e instituições.

O Núcleo de Informações Hidrometeorológicas (NIH) da Univates registrou o pico de 40,2km/h às 16h15 de terça-feira. Já a Defesa Civil local trouxe informações de rajadas de até 50km/h em Arroio do Meio. Apenas uma árvore caiu no município na rua João Antônio Rauber, em Dona Rita.

Neste ano, até o momento os maiores estragos no município foram registrados no vendaval de 14 de janeiro. Lembrando que em muitas outras situações, quando o vento vinha do sul ou do norte, e as rajadas realmente foram mais impactantes, a Defesa Civil emitia alertas por SMS.

A máxima de velocidade do vento registrada na última década, de acordo com o NIH foi de 93,3 km/h em fevereiro de 2014. Desde 2021 a média máxima é de 45km/h.

Em nenhuma destas situações anteriores houve a mesma preocupação. O que pode ficar subentendido que mesmo que exista um conceito de que a pandemia e a dengue devem ser superadas, pois acomodaram a população, estamos valorizando mais a vida do próximo.

QUEIJARIA NO AIMORÉ – Na divulgação da programação “Dália 75 Anos”, na Casa Le Chiavi, no complexo da Lagoa da Garibaldi, em Encantado, na última sexta-feira, chamou a atenção a fala do presidente do Conselho e Administração, Gilberto Antônio Piccinini, sobre a importância de a sociedade retomar o ritmo pós-pandemia (páginas 16 e 17). O próximo 10 de junho ficará marcado pela inauguração da queijaria da Dália no bairro Aimoré, em Arroio do Meio. O investimento é de R$ 14 milhões e a planta terá capacidade de industrializar 12 toneladas de queijo por dia. Lembrando que, no passado, a Dália já fabricou queijo e nata na indústria do Aimoré.

Por daiane