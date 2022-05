O Alto Taquari

A secretaria de Educação de Arroio do Meio promoveu na última semana, na Escola São Caetano, a Parada Pedagógica para todos os profissionais da educação com oficinas específicas das diferentes áreas do conhecimento e etapas de ensino. O dia de estudos faz parte da formação continuada que a secretaria oferece aos seus profissionais.

As oficinas, ministrada por profissionais da Univates, tiveram como principal objetivo fazer com que os professores repensem a sua prática e se tornem ainda melhores na área da educação. As equipes de apoio (serviços gerais e limpeza) tiveram um momento de reflexão e conhecimento com a nutricionista Joice Bordignon.

As psicólogas Daniela Saldanha e Taciane Mantovani e a psicopedagoga Analéia Corbellini trabalharam com os monitores. Além disso, foi oferecida uma oficina sobre o uso e interação com o Chromebook ministrada pelo professor e mestre Luís Schneiders. “É muito importante para nós, enquanto profissionais da educação, nos mantermos atualizados e em constante busca por capacitação, pois percebemos no nosso dia a dia a necessidade de apresentarmos novas formas de ensinar, de envolver nossos estudantes e torná-los construtores de seus aprendizados”, destaca a secretária de Educação, Iliete R. Winck.

Por daiane